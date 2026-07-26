Yücehan Kermen'in Başarısı - Son Dakika
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Yücehan Kermen'in Başarısı

Yücehan Kermen\'in Başarısı
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Spina bifida ve skolyozla mücadele eden Yücehan Kermen, YKS'de Türkiye 70'incisi oldu.

Bursa'da yaşayan "ayrık omurga" (spina bifida) ve skolyoz (omurga eğriliği) ile mücadele eden 18 yaşındaki Yücehan Kermen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sayısal puan türünde Türkiye 70'incisi olma başarısı gösterdi.

Spina bifida ve skolyoz hastalığı nedeniyle yüzde 90 oranında bedensel engelli olan Yücehan Kermen'in yaşamı uzun yıllar ev ve hastane arasında geçti.

Bugüne kadar 40'ı aşkın operasyon geçiren Kermen, hastanede geçirdiği zamanlarda kitap okuyup zeka oyunları çözerek hem vakit geçirdi hem de kendini geliştirdi.

YKS'nin Temel Yeterlilik Testi'nde Türkiye 462'ncisi, AYT'nin sayısal alanında ise Türkiye 70'incisi olan Yücehan Kermen, yükseköğretimde matematik alanında uzmanlaşmayı hedefliyor.

Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi'nden mezun olan Kermen, AA muhabirine, matematiğe olan ilgisinin okul öncesi dönemde başladığını dile getirdi.

Sağlık sorunlarının günlük yaşamını zorlaştırmasına rağmen kendisini hedeflerinden alıkoymadığını vurgulayan Kermen, lisedeyken planlanan kapsamlı bir ameliyatı bile sınav sonrasına ertelediğini belirtti.

Disiplinli çalışmanın başarısındaki en büyük etken olduğuna dikkati çeken Kermen, "Yapamadıklarıma değil, yapabildiklerime odaklandım. Evde geçirdiğim zaman matematiğe daha fazla vakit ayırmamı sağladı. Dokuzuncu sınıftan itibaren keyfi devamsızlık yapmamaya özen gösterdim. Özel ders almadım, dershaneye gitmedim; okulumuzun Destekleme ve Yetiştirme Kurslarından yararlandım." dedi.

"Konuları düzenli takip ettim, tekrarlarımı aksatmadım"

Kermen, sınav sürecinde geçici motivasyonlar yerine sürdürülebilir disipline odaklandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bir gün verimli çalışmanız, ertesi gün yeniden masaya oturmanızı sağlıyor. Motivasyon bazen moral bozucu olabiliyor, bittiği yerde depresyon başlayabiliyor. Bu nedenle disiplinle ilerledim. Konuları düzenli takip ettim, tekrarlarımı aksatmadım. Sınava son iki ay kala ise günde 6-7 deneme çözerek tempomu artırdım."

Sınav sonuçlarını öğrendiği anı paylaşan Kermen, "Sıralama ekranında 70'inci olduğumu görünce inanamadım. Sayfayı birkaç kez yeniledim, hala 70 yazıyordu. Evin içinde dolaşıp tekrar baktım. O an sevinçten çığlık attım. Çok güzel bir duyguydu." ifadelerini kullandı.

Hedefi milenyum problemlerini çözmek

Kermen, üniversite tercihinde akademik ve fiziki altyapısı güçlü, araştırmayı teşvik eden kurumları seçeceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Lisenin başından beri amacım matematik alanında uzmanlaşmaktı. Yurt dışında akademik çalışmalar yapıp uluslararası bilim çevreleriyle işbirliği kurduktan sonra ülkeme hizmet etmek istiyorum. Matematik alanında dünya çapında çalışmalara imza atmayı ve çözülemeyen milenyum problemlerinden birine yanıt getirmeyi hedefliyorum. Engelli bireylere doğru koşullar sağlandığında her şeyi başarabilirler."

"8 yıl boyunca okula birlikte gittik"

Anne Pembe Kermen ise oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "8 yıl boyunca okula birlikte gittik, gerektiğinde kapısında bekledim. Yücehan birinci sınıftan itibaren sorumluluğunu bilen bir çocuktu. Ona hiçbir zaman 'Ders çalış' demedim. Verdiğimiz emeklerin karşılığını almak tarif edilemez bir mutluluk." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yücehan Kermen'in Başarısı - Son Dakika

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