Yücel Teşkilatı şehitleri, idam edilişlerinin 78. yılında Üsküp'te anıldı

Yücel Teşkilatı şehitleri, idam edilişlerinin 78. yılında Üsküp\'te anıldı
27.02.2026 16:36
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 78 yıl önce Türklük davası, milli ve manevi değerlerin müdafaası uğruna canlarını feda eden Yücel Teşkilatı şehitleri anıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 78 yıl önce Türklük davası, milli ve manevi değerlerin müdafaası uğruna canlarını feda eden Yücel Teşkilatı şehitleri anıldı.

Anma programı, Üsküp'te, Türkçe eğitim veren Tefeyyüz İlkokulu'nda 2021'de açılan Yücelciler Anıtı'nda düzenlendi.

Üsküp'te faaliyet gösteren Köprü Derneğince düzenlenen anma programına, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri ile davetliler katıldı.

Köprü Derneği Başkanı Hüsrev Emin, burada yaptığı konuşmada, Yücel Teşkilatı ve üyelerinin önemine değindi.

Katılımcılar, anıta gül bıraktı, dua etti.

Yücelciler Hareketi

Makedonya'da yaşayan Müslüman Türkler, 1937'de milli ve manevi değerlerini, örf ve adetlerini korumak ve yaşatmak üzere toplanmaya başladı.

Teşkilata 1945'te "Yücel" ismi verilirken başkanlık görevini Üsküp'teki Ataullah Efendi Medresesi'nde tahsil yapan, daha sonra Mısır'daki El Ezher Üniversitesi'nde fıkıh, kelam, tasavvuf ve Batı felsefesi alanlarında eğitim gören Şuayb Aziz Efendi üstlendi.

Eski Yugoslavya'daki bütün milliyetçi teşkilatların ortadan kaldırılması çabalarıyla Ağustos 1947'de 16 kişi tutuklanarak yargılanmaya başlandı.

Mahkeme, 25 Ocak 1948'de 4 teşkilat mensubu hakkında idam kararı verdi. Şuayb Aziz, Adem Ali, Ali Abdurrahman ve Nazmi Ömer, 27 Şubat 1948'de kurşuna dizildi. Diğerleri ise ağır hapis cezalarına çarptırıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yücel Teşkilatı şehitleri, idam edilişlerinin 78. yılında Üsküp'te anıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Yücel Teşkilatı şehitleri, idam edilişlerinin 78. yılında Üsküp'te anıldı - Son Dakika
