Yük Gemisi Kaptanına Yurt Dışı Yasağı

07.08.2025 20:39
Yalova'da gözaltına alınan yük gemisi kaptanı, adli kontrolle serbest bırakıldı.

YÜK GEMİSİ KAPTANI YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI İLE ADLİ KONTROLLE SERBEST

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı (43) arama çalışmaları 3'üncü günde devam ederken, yürütülen soruşturma kapsamında 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınan, 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'HERHANGİ BİR ÇARPIŞMA OLMADI'

Şüpheli yük gemisi kaptanı C.T., mahkemede verdiği ifadesinde, "Normalde kaptanın yanında yardımcı olur. O sırada yemeğe inmişlerdi. Marmara Adasını geçmiştik. Saat 17.00 sıralarında yemeğe inmişti. 16.30'da vardiyam başlamıştı. Benimle beraber gözcü olarak M. S. vardı. Sonra yemeğe indiler. Şirketle görüşmüştüm. Sonra bir anda bir sarsıntı hissettim anlam veremedim baktım önüme sağımda ve solumda iki parça vardı. Tahta parçası olarak gördüm. Ortasından geçtim ama biraz ilerledikten sonra gemiyle döndüm. İçim rahat etmediği için. O sırada can simidi gördüm. Sağımda ve solumda gördüğüm tahta parçalarının ne olduğunu anlamadım. Benimle ilgili bir durum olmadığını anlayınca yoluma devam ettim. Biraz vakit geçtikten sonra şirket yetkilisini aradım. Durumu anlattım. Sonra bizle alakası olmadığını söyledim. Ben yoluma devam ediyorum dedim. Normalde böyle durumla karşılaşınca Sahil Güvenliğe bilgi verilir. Ama o an ki psikolojimle düşünemedim. Benim önümde de 2-3 tane gemi vardı. Denizin ortasında başıboş diye bizle alakası yok diye ben tekne olduğunu görmedim, tahmin etmedim. Herhangi bir çarpışma olmadı. İllaki anlardık duyardık sesi" dedi.

Öte yandan, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edildi.

Zehra BAYKAL/ YALOVA,

Kaynak: DHA

Denizcilik, Bozcaada, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Yalova, Yargı, Hukuk, Son Dakika

