Yüksek Dağda Kayıp Dağcı Aranıyor - Son Dakika
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Yüksek Dağda Kayıp Dağcı Aranıyor

Yüksek Dağda Kayıp Dağcı Aranıyor
17.07.2026 15:31
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Hakkari'de kaybolan dağcı Yüksel Işık için arama çalışmaları 3. gününde sürüyor.

HAKKARİ'de, 4 bin 135 rakımlı Cilo Sat Dağı'na tırmandıktan sonra kendisinden haber alınamayan Yüksel Işık'ı arama çalışmaları 3'üncü gününde de aralıksız sürüyor. Hakkari'deki ekiplerin yanı sıra Van'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ile profesyonel dağcılar çalışmalara katılırken, aramalara helikopter ve dronla da havadan destek veriliyor.

Bursa'dan Hakkari'ye gelen 2 dağcı, 13 Temmuz'da Cilo Sat Dağı'na tırmandı. 4 bin 135 metre rakımlı Süppa Dürek Zirvesi ve Cennet Cehennem Vadisi'nde tırmanış sırasında dağcılardan biri belirli bir noktadan sonra geri dönme kararı alırken, Yüksel Işık zirveye doğru tek başına ilerlemeye devam etti. Bir süre sonra Işık'tan haber alınamayınca durum yetkililere bildirildi. İhbarın ardından bölgeye AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Hakkari Belediyesi itfaiyesi ve diğer destek ekipleri sevk edildi. Ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen kayıp dağcıya ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 4 bin metreyi aşan rakımda, sarp kayalıklar ve zorlu hava koşullarına rağmen ekipler, Süppa Dürek Zirvesi ile Cennet Cehennem Vadisi çevresinde belirlenen güzergahları tek tek kontrol ediyor. Van AFAD ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda insansız hava araçları ve dronlarla geniş kapsamlı tarama yapılıyor.

VALİ TAŞYAPAN ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan da Bala Yaylası bölgesine giderek yürütülen arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi ve ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı. Kayıp dağcı Yüksel Işık'ın kayınpederi, Hakkarili dağcı Ramazan Akbaş da ekiplerin çalışmalarına güvendiklerini belirterek, Işık'a sağ salim ulaşılması yönündeki umutlarını koruduklarını söyledi.

Öte yandan arama çalışmalarına destek amacıyla Bursa, Erzurum ve Diyarbakır'dan profesyonel dağcı ekiplerinin de Hakkari'ye gelip bölgedeki çalışmalara katılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Hakkari, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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