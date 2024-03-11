Yüksek kesimlerde kış, şehir merkezinde bahar yaşanıyor - Son Dakika
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Yüksek kesimlerde kış, şehir merkezinde bahar yaşanıyor

Sakarya'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bir dönemde, yüksek kesimlerde yaşayanlar kışı, şehir merkezindekiler ise adeta ilkbaharı yaşıyor. Mart ayına girilmesine rağmen hava sıcaklıklarının 14 derece olması, Sakaryalıları sevindirirken, bazı vatandaşlar güzel havanın tadını çıkarmak için cadde ve sokaklara akın etti. Yüksek kesimlerde ikamet eden vatandaşlar ise karın keyfini çıkardı.

11.03.2024 20:22
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Yüksek kesimlerde kış, şehir merkezinde bahar yaşanıyor

SAKARYA - Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Sakarya'da, yüksek kesimlerde ikamet eden vatandaşlar kışı, şehir merkezindekiler ise adeta ilkbaharı yaşıyor.

Mart ayına girilmesine rağmen hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması Sakaryalıları sevindirdi. Hava sıcaklığının 14 derece olmasını fırsat bilen vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti. Yaklaşık 2 gündür bahardan kalma günlerin yaşandığı şehirde, bazı vatandaşlar banklarda oturarak, bazıları ise yürüyüş yaparak güzel havanın tadını çıkardı. Şehrin yüksek kesimlerinde ikamet eden vatandaşlar ise karın keyfini çıkardı. Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi'nde ikamet Muhammed Polçumcu, "Yaylaya çıktık ve yaklaşık 20 santim kar var. Yayla çok güzel, gezmeye geldik" derken Aydın Ulusoy ise "Karın keyfini çıkarabilmek için Dikmen Yaylasına çıktık. Manzara güzel" dedi.

Kaynak: İHA

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