Yüksek Mahkeme, Ben-Gvir'in Polis Soruşturmalarına Müdahale Yetkisini İptal Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yüksek Mahkeme, Ben-Gvir'in Polis Soruşturmalarına Müdahale Yetkisini İptal Etti

İsrail Yüksek Mahkemesi, aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in polis soruşturmalarına müdahale yetkisini iptal etti.

02.01.2025 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Yüksek Mahkemesi, polis yönetmeliğinde yapılan değişiklikte yer alan, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in polis soruşturmalarına müdahale etmesine izin veren maddeyi iptal etti.

Haaretz gazetesinin haberine göre, polis yönetmeliğinde yapılan değişikliğe İsrail Yurttaş Hakları Derneği'nin (ACRI) yaptığı itiraz üzerine İsrail Yüksek Mahkemesi bugün karar için toplandı.

İsrail Yüksek Mahkemesi üyeleri, polis yönetmeliğinde yapılan değişikliğin diğer maddelerinin iptal edilmesine gerek görmezken, Bakan Ben-Gvir'e polisin yürüttüğü soruşturmalara müdahil olma yetkisi veren maddeyi iptal etme kararı aldı.

Ben-Gvir'in Otzma Yehudit (Yahudi Gücü ) partisinin talebi üzerine geçen yıl İsrail Meclisi (Knesset) tarafından kabul edilen değişiklik, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e polis soruşturmalarının politikasını belirleme yetkisi veriyor.

İsrail Yüksek Mahkemesinin kararının, İsrail'de yargı ile aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir arasındaki çatışmayı derinleştirmesi bekleniyor.

Ben-Gvir, Yüksek Mahkemenin verdiği kararla bir kez daha "seçmenlerin iradesini çiğnediğini" öne sürdü.

Adalet Bakanı Yariv Levin ise, "Hangi ülkede kendi kendilerini seçen hakimler, meclisten tek oy farkıyla geçen bir yasayı iptal edebilir?" ifadesiyle tepki gösterdi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, Mahkeme, Güncel, İsrail, Hukuk, Dünya, Yargı, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksek Mahkeme, Ben-Gvir'in Polis Soruşturmalarına Müdahale Yetkisini İptal Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:58 Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti
18:46 Sırrı Süreyya Önder’in elinde dikkat çeken dosya Sırrı Süreyya Önder'in elinde dikkat çeken dosya
18:29 DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
18:11 Sırrı Süreyya Önder’den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
17:41 Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı
09:25 Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı
09:22 ’’AK Part’den hiç kopmadım’’ diyen Ahmet Davutoğlu’ndan yeni açıklama ''AK Part'den hiç kopmadım'' diyen Ahmet Davutoğlu'ndan yeni açıklama
09:11 Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor 20 Ocak’ta görüşmek üzere Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor! 20 Ocak'ta görüşmek üzere
09:09 Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor
09:00 Sibel Taşçıoğlu, ’Müslüman noel kutlamaz’ yorumuna yanıt verdi Sibel Taşçıoğlu, 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna yanıt verdi
08:31 ABD’de gece kulübüne saldırı En az 11 yaralı var ABD'de gece kulübüne saldırı! En az 11 yaralı var
08:20 2025’in ilk galibiyeti Arsenal’den 2025'in ilk galibiyeti Arsenal'den
08:07 Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Ronaldo’ya salladı: Onu Fransa’da yerler Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ronaldo'ya salladı: Onu Fransa'da yerler
07:48 Survivor 2025’te ilk eleme adayı belli oldu Survivor 2025'te ilk eleme adayı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 20:50:28. #1.13#
SON DAKİKA: Yüksek Mahkeme, Ben-Gvir'in Polis Soruşturmalarına Müdahale Yetkisini İptal Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.