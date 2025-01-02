Yüksek Mahkeme, Ben-Gvir'in Polis Soruşturmalarına Müdahale Yetkisini İptal Etti

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İsrail Yüksek Mahkemesi, polis yönetmeliğinde yapılan değişiklikte yer alan, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in polis soruşturmalarına müdahale etmesine izin veren maddeyi iptal etti.

Haaretz gazetesinin haberine göre, polis yönetmeliğinde yapılan değişikliğe İsrail Yurttaş Hakları Derneği'nin (ACRI) yaptığı itiraz üzerine İsrail Yüksek Mahkemesi bugün karar için toplandı.

İsrail Yüksek Mahkemesi üyeleri, polis yönetmeliğinde yapılan değişikliğin diğer maddelerinin iptal edilmesine gerek görmezken, Bakan Ben-Gvir'e polisin yürüttüğü soruşturmalara müdahil olma yetkisi veren maddeyi iptal etme kararı aldı.

Ben-Gvir'in Otzma Yehudit (Yahudi Gücü ) partisinin talebi üzerine geçen yıl İsrail Meclisi (Knesset) tarafından kabul edilen değişiklik, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e polis soruşturmalarının politikasını belirleme yetkisi veriyor.

İsrail Yüksek Mahkemesinin kararının, İsrail'de yargı ile aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir arasındaki çatışmayı derinleştirmesi bekleniyor.

Ben-Gvir, Yüksek Mahkemenin verdiği kararla bir kez daha "seçmenlerin iradesini çiğnediğini" öne sürdü.

Adalet Bakanı Yariv Levin ise, "Hangi ülkede kendi kendilerini seçen hakimler, meclisten tek oy farkıyla geçen bir yasayı iptal edebilir?" ifadesiyle tepki gösterdi.