Yüksek Mahkeme Trump'a Yetki Vermedi

WASHINGTON, 30 Haziran (Xinhua) -- ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan ABD Yüksek Mahkemesi binası, 29 Haziran 2026.
ABD Yüksek Mahkemesi pazartesi günü aldığı kararla, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma yetkisinin bulunmadığına hükmetti. (Fotoğraf: Li Rui/Xinhua)
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