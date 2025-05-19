Yüksek Mahkeme, Venezuelalıların Koruma Statüsüne Yeşil Işık Yaktı

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin, ülkede yaşayan yaklaşık 350 bin Venezuelalının Geçici Koruma Statüsü altında bulunan yasal korumalarının kaldırılması yönündeki başvurusuna yeşil ışık yaktı.

Trump yönetiminin talebi üzerine Yüksek Mahkeme, bugün konuyla ilgili görüşünü açıkladı.

Yüksek Mahkeme, eski Başkan Joe Biden yönetimi tarafından, Mart 2021'de ABD'de bulunan yaklaşık 350 bin Venezuelalıya ülkelerindeki savaş ve istikrarsızlık nedeniyle tanınan geçici korunma haklarının kaldırılabileceği yönünde karar verdi.

Karara sadece Yargıç Ketanji Brown Jackson karşı yönde görüş belirtti.

Şubat ayında İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Biden yönetimi tarafından sağlanan söz konusu geçici korunma hakkını geri almaya çalışmış ancak San Francisco'daki California Kuzey Bölge Mahkemesi yargıcı, bu iptal girişimini kısmen ırksal düşmanlığa dayandığı endişeleri gerekçesiyle engellemişti.

Trump yönetimi de buna itiraz ederek federal yargıcın kararını Yüksek Mahkemeye taşımıştı.

ABD'deki söz konusu federal Geçici Koruma Statüsü, doğal afet, savaş veya iç karışıklık nedeniyle memleketlerine geri dönüşü güvenli olmadığı düşünülen kişilerin, geçici süre ile ABD'de yaşamalarına ve yasal olarak çalışmalarına olanak sağlıyor.