Yüksek Sıcaklık ve Rüzgar Nedeniyle Orman Yangını Riski Artıyor

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(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyredeceğini bildirdi. Özhaseki, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuvvetli esmesi beklendiğinden yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle orman yangını riskine karşı vatandaşları daha dikkatli olmaları için uyardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmi X sosyal medya hesabı üzerinden, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında, rüzgarın saatte 40-60 km kuvvetli, yüksek kesimlerde ise saatte 60-80 km hızla esmesi beklendiğini açıkladı. Özhaseki, "Yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle; ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızda çıkabilecek herhangi bir yangın ihtimaline ve diğer olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızdan daha dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum" dedi.