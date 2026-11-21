BEİJİNG, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin'in yüksek teknoloji sektörlerine yapılan doğrudan yabancı yatırımlar, yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre güçlü bir büyüme sergiledi.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın cuma günü açıkladığı verilere göre, ocak-ekim döneminde yüksek teknoloji sektörlerine yapılan doğrudan yabancı yatırımlar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31,3 artarak 252,83 milyar yuan (yaklaşık 37,66 milyar ABD doları) seviyesine ulaştı. Çin'in fiili kullanımdaki toplam doğrudan yabancı yatırımlarının yüzde 41,7'sine karşılık gelen bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre 10,7 yüzde puan artış gösterdi.

Özellikle havacılık ve uzay ekipmanları imalatı sektörüne yapılan doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 128,8 artarken, bilimsel ve teknolojik başarıların ticarileştirilmesine yönelik hizmetlere yapılan yatırımlarda yüzde 73,3, elektronik ve telekomünikasyon ekipmanı imalatına yapılan yatırımlarda ise yüzde 35,7 artış kaydedildi.

Bu dönemde ülke genelinde yabancı sermayeli toplam 52.853 yeni işletme kuruldu. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 azalırken fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırım tutarı yıllık bazda yüzde 2,4 düşüşle 606,93 milyar yuan oldu.

Çin'in imalat sektörü bu dönemde 143,04 milyar yuan tutarında doğrudan yabancı yatırım çekerken hizmet sektörüne yönelik yatırımlar 450,38 milyar yuan olarak kaydedildi.

Aynı dönemde Kanada'dan Çin'e yapılan doğrudan yabancı yatırımların yüzde 105,7, Fransa'dan yapılan yatırımların yüzde 35,1, İsviçre'den yapılan yatırımların yüzde 23,5 ve ABD'den yapılan yatırımların yüzde 9,6 arttığını kaydeden bakanlık, hesaplamalara serbest limanlar aracılığıyla yapılan yatırımların da dahil edildiğini bildirdi.

Eylül ayında yayımlanan bir rapora göre, yüksek teknoloji sektörleri ve yüksek katma değerli sektörler Çin'deki yabancı yatırımcılar için giderek daha önemli bir odak noktası haline geliyor.

Çok uluslu şirketlerin, Çin'de araştırma geliştirme merkezleri kurma çalışmalarını hızlandırdığı ve ülkeyi küresel inovasyon ağlarının önemli bir merkezi olarak konumlandırdığı kaydedildi.