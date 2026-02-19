Yüksekdağ: Dayanışma ve Mücadele Çağı

(ANKARA) - Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, ESP ve çeşitli sol/sosyalist kurumlara yönelik operasyon ve gözaltılara tepki göstererek, "Mücadele öznelerini etkin dayanışmaya ve sosyalistleri sahiplenmeye çağırıyorum" dedi.

Yüksekdağ, kamuoyuna ilettiği mesajında sol ve sosyalist kurumlara yönelik gözaltı ve operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yüksekdağ, şu ifadeleri kullandı:

"ESP Eş Genel Başkanı Sn. Murat Çepni, parti ve il yöneticileri, Sosyalist Kadın Meclisleri üye ve yöneticileri, SGDF, BEKSAV, Etkin Haber Ajansı, DİSK/LİMTER-İş, Polen Ekoloji temsilci ve aktivistleri Türkiye ve Kürdistan halklarımızın yüz akı ve halklarımızın birleşik mücadelesinin, kardeşliğinin, demokratik barışın yılmaz savunucusudur. Yoldaşlarımız bu onurlu ama zor görevi yerine getirirken sayısız saldırıya ve operasyona maruz kalan, bedel ödemekten sakınmayan sosyalist çizginin temsilcileridir."

"Ezilenlerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin umudu, direnci ve hakikati; gözaltı, faşist şiddet ve tasfiye operasyonlarıyla kırılamaz. Tarih ve hayat tanıktır ki bin kez kırılsa da dallarımız, yine çiçeğe, meyveye durmayı bilenlerdeniz. Bu direnci hep birlikte büyütelim, güçlendirelim. Bütün özgürlük, emek, demokrasi, gençlik, kadın, ekoloji mücadelesi öznelerini etkin dayanışmaya ve sosyalistleri sahiplenmeye çağırıyorum."

Selam ve sevgilerimle, Figen Yüksekdağ"