Yükseköğretimde Yapay Zeka Dönüşümü - Son Dakika
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Yükseköğretimde Yapay Zeka Dönüşümü

13.07.2026 13:21
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YÖK, son üç yılda 81 yeni yapay zeka programı açarak toplamda 785 programa ulaştı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yapay zeka ve bilişim alanında son üç yılda 81 yeni programın açıldığını, 171 üniversitedeki toplam program sayısının 785'e ulaştığını bildirdi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulu, son üç yılda hayata geçirdiği dönüşümle Türkiye'nin yapay zeka alanındaki insan kaynağını yetiştirecek yükseköğretim altyapısını önemli ölçüde güçlendirdi.

İlk mezunlarını veren yapay zeka programları, artırılan kontenjanlar, 171 üniversitede 785 programa ulaşan eğitim kapasitesi ve ilk yılında yaklaşık 30 bin sertifikalı mezun veren Yapay Zeka ve Veri Okulu ile Türkiye, yapay zeka çağının ihtiyaçlarına güçlü şekilde hazırlanıyor.

Yükseköğretim Kurulu, yeni programlar açmanın yanı sıra yükseköğretim sistemini dijital dönüşüm, yapay zeka ve geleceğin meslekleri doğrultusunda yeniden yapılandırarak Türkiye'nin küresel rekabet gücünü destekleyecek nitelikli insan kaynağını yetiştiriyor. 2026'da yapay zeka ve bilişim alanındaki dönüşüm yeni programlarla daha da güçlendirildi.

Ön lisans düzeyinde "yapay zeka destekli web tasarımı ve kodlama", "yapay zeka destekli tasarım ve animasyon", "dijital oyun teknolojileri" ve "mobil güvenlik teknolojileri", lisans düzeyinde ise "tarih ve yapay zeka", "felsefe ve yapay zeka", "işletme ve yapay zeka" programları ilk kez öğrenci kabul edecek.

Böylece, son üç yılda açılan yapay zeka ve bilişim temelli yeni program sayısı 81'e yükselirken, 171 üniversitedeki toplam program sayısı 785'e ulaştı.

Kontenjanlar arttı

2026-YKS kapsamında geleceğin mesleklerine yönelik programların eğitim kapasitesi önemli ölçüde genişletildi.

Bu kapsamda, yapay zeka ve bilişim temelli ön lisans programlarının kontenjanı 1610'dan 6 bin 828'e çıkarılarak dört kattan fazla artırıldı.

Yapay zeka ve siber güvenlik alanlarındaki eğitim kapasitesi yaklaşık yedi katına ulaştı. Yapay zeka ve bilişim temelli lisans programlarının kontenjanı 2 bin 355'ten 4 bin 420'ye yükseltildi.

Sektör ihtiyaçlarına yönelik açılan 25 ön lisans programının kontenjanı 5 bin 280'den 7 bin 270'e çıkarıldı. Lisansüstü düzeyde 33 farklı başlık altında 182 yeni program açıldı.

Bu yatırımlarla yükseköğretim sistemi, Türkiye'nin dijital ekonomisi ve yapay zeka ekosisteminin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirecek kapasitesini önemli ölçüde artırdı.

30 bin sertifikalı mezun

Yükseköğretim Kurulu himayesinde, Marmara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle geçen yıl hayata geçirilen Yapay Zeka ve Veri Okulu, ilk yılında yaklaşık 30 bin katılımcıyı başarıyla mezun etti.

Dünyanın en büyük çevrim içi ve ücretsiz yapay zeka eğitimlerinden biri olan program, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki insan kaynağının geliştirilmesine önemli katkı sağladı. Yeni dönemde programın kapasitesinin daha da artırılması planlanıyor.

Geleceğin mesleklerine yoğun ilgi

Yapay zeka, bilişim ve dijital dönüşüm odaklı programlar üniversite adaylarından yoğun ilgi görüyor.

Tele-sağlık teknikerliği, akıllı sera teknolojileri, akıllı tarım ve gıda yönetimi, dijital sağlık sistemleri teknikerliği, bilişim sistemleri ve teknolojileri, yazılım geliştirme, bilgi güvenliği teknolojisi, veri bilimi ve analitiği, yapay zeka ve makine öğrenmesi, siber güvenlik mühendisliği, dijital dönüşüm elektroniği, bulut bilişim operatörlüğü, oyun geliştirme ve programlama ile robotik ve yapay zeka ve otonom sistemler teknikerliği programları gençlerin en fazla ilgi gösterdiği alanlar arasında yer alıyor.

Yapay zeka ekosistemi güçleniyor

Yükseköğretim Kurulu ilgili bakanlıklar, kamu kurumları ve özel sektörle koordinasyon içinde yürüttüğü çalışmalarla yükseköğretim sistemini Türkiye'nin dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda yeniden yapılandırıyor.

Son üç yılda açılan yeni programlar, artırılan kontenjanlar, lisansüstü yatırımlar ve Yapay Zeka ve Veri Okulu ile yükseköğretim sistemi, Türkiye'nin yapay zeka alanında ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirecek güçlü bir ekosistem oluşturuyor.

Yükseköğretim Kurulu, üniversiteleri yalnızca bugünün değil geleceğin ekonomisine, teknolojilerine ve küresel rekabet ortamına hazırlayan dönüşüm çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

"Küresel rekabet gücünü artıracağız"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Erol Özvar, yapay zekanın yalnızca teknoloji sektörünü değil ekonomiden sağlığa, tarımdan sanayiye kadar tüm alanları dönüştüren önemli bir güç haline geldiğini vurguladı.

Yükseköğretim Kurulunun, üniversiteleri geleceğin ekonomisine ve küresel rekabet ortamına hazırlayan dönüşümü kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Özvar, şunları kaydetti:

"Son üç yılda attığımız adımlarla yapay zeka alanında ülkemizin ihtiyaç duyacağı insan kaynağını yetiştirecek güçlü bir eğitim altyapısı oluşturduk. İlk mezunlarımızı verdik. Her yıl yeni programlar açıyor, kontenjanlarımızı artırıyor, araştırma altyapımızı güçlendiriyoruz. Bu dönüşümü Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ilgili bakanlıklarımız, kamu kurumlarımız, sektör temsilcilerimiz ve üniversitelerimizle tam bir eşgüdüm içerisinde yürütüyoruz. Eğitim planlamamızı ülkemizin kalkınma hedefleri ve geleceğin iş gücü ihtiyaçları doğrultusunda ortak akılla şekillendiriyoruz. Yükseköğretim sistemimiz artık değişime yön veren bir yapıya kavuşmuştur. Hedefimiz, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki küresel rekabet gücünü artıracak insan kaynağını yetiştirmektir."

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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