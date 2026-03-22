Yüksekova Beyaza Büründü
Yüksekova Beyaza Büründü

Yüksekova Beyaza Büründü
22.03.2026 11:19
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı etkili oldu, valilikten çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışı, ilçe merkezini beyaza bürüdü.

Yüksekova ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için ana arterlerde ve bağlantı yollarında tuzlama ve küreme çalışması başlattı. Hakkari Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına dikkat çekerek il genelinde 21-26 Mart tarihleri arasında kuvvetli yağış ve çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

VALİLİK UYARDI

Valilikten yapılan açıklamada, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda hava sıcaklıklarının artmasıyla kar erimeleri ve çığ riski bulunurken, özellikle 22 Mart'ta Hakkari çevresinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi. Açıklamada, yağışlarla birlikte, yüksek ve eğimli bölgelerde çığ tehlikesi, tipili kar yağışı, kuvvetli rüzgar, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksama, sel ve heyelan gibi olumsuzlukların yaşanabileceği, vatandaşların özellikle yüksek kesimlerde ve ulaşım güzergahlarında dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Yüksekova, Hakkari, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

