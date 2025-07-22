Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Jandarma Suç Araştırma Timlerince yapılan çalışma sonucu hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Yüksekova'da yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Yüksekova'da 22 Yıl Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?