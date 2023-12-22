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Yüksekova'da Ambulans Devrildi: 3 Sağlık Personeli Yaralandı - Son Dakika
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Yüksekova'da Ambulans Devrildi: 3 Sağlık Personeli Yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Örnekköy yakınlarında hasta taşıyan ambulans kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 3 sağlık personeli ile ambulanstaki hasta, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yüksekova\'da Ambulans Devrildi: 3 Sağlık Personeli Yaralandı
22.12.2023 - 18:09,
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devrilen ambulanstaki 3 sağlık personeli yaralandı.

İlçeye 18 kilometre mesafedeki Örnekköy yakınlarında hasta taşıyan ambulans, kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 sağlık personeli ile ambulanstaki hasta, ekiplerce Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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