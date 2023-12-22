17:42 •
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi•
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devrilen ambulanstaki 3 sağlık personeli yaralandı.
İlçeye 18 kilometre mesafedeki Örnekköy yakınlarında hasta taşıyan ambulans, kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 sağlık personeli ile ambulanstaki hasta, ekiplerce Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Yüksekova'da Ambulans Devrildi: 3 Sağlık Personeli Yaralandı - Son Dakika