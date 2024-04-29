Yüksekova'da bataklığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Yüksekova'da bataklığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bataklığa saplanan bir ineği kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. Vatandaşların yardım isteği üzerine olay yerine gelen ekipler, ineği saplandığı bataklıktan kurtardı. İneğin sahibi ise itfaiye ekipleri ve vatandaşlara teşekkür etti.

29.04.2024 21:00
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Yüksekova'da bataklığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bataklığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere olay, ilçenin Esentepe Mahallesi'nde bulunan Pizok bölgesinde meydana geldi. Otlanırken bataklığa saplanan ineği kurtaramayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden destek istedi. Mahalleye gelen itfaiye ekipleri, vatandaşları da yardımıyla ineği saplandığı bataklıktan kurtardı.

İneğin sahibi ise yardımda bulunan itfaiye ekipleri ve vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yüksekova'da bataklığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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