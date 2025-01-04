Yüksekova\'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 4 kişi arasında çıkan bıçaklı biri kadın 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında ilçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Eczaneler Sokağı'nda meydana geldi. Yolda yürüyen 4 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma, ardından bıçaklı kavga çıktı. Kavgada A.T. (24), D.B. (24) ve R.Ç. (17) yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan biri kadın 3 kişi sağlık ekipleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili A.U. isimli şüpheli gözaltına alınırken, başlatılan inceleme sürdürülüyor.

HABER: Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA (Hakkari),