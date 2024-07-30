Yüksekova'da doğaseverler Sat Buzul Gölleri'nde yürüyüş yaptı - Son Dakika
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Yüksekova'da doğaseverler Sat Buzul Gölleri'nde yürüyüş yaptı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği (YEKDASDER) tarafından düzenlenen etkinlikte, 35 doğasever Sat Buzul Gölleri'nde yürüyüş yaparak doğal güzellikleri keşfetti. YEKDASDER üyeleri, bölgenin doğa turizmi açısından önemine dikkat çekerek, çevrenin temiz tutulması ve ekolojik yaşam alanlarının korunması gerektiğini vurguladı.

30.07.2024 13:07
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 35 doğasever, Sat Buzul Gölleri'nin bulunduğu bölgede yürüyüş yaptı.

Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği (YEKDASDER), kentin güzelliklerinin tanıtılması amacıyla etkinlik düzenledi.

Bu kapsamda Cengiz Topel Caddesi'nde bir araya gelen 35 kişilik grup, İkiyaka Dağları'nda yer alan Göller Başı Bölgesi'ni gezdi.

Daha sonra Sat Buzul Gölleri'nin bulunduğu bölgeye giden doğaseverler, burada yürüyüş yaptı, manzarayı görüntüledi.

YEKDASDER üyelerinden Hakan Zanyar Aykut, kentin doğal güzelliklerini tanıtmaya devam ettiklerini söyledi.

Bölgenin doğa turizmi açısından önemli bir yer olduğunun altını çizen Aykut, şöyle konuştu:

"Burası çok güzel bir yer. Misafirlerimize bölgeyi gezdirdik. Herkes bölgenin eşsiz manzarasını fotoğrafladı. Bölgedeki tarihi kaya resimlerinin bulunduğu alanı da gezeceğiz. Coğrafyamızın doğal güzelliklerinin korunması için çevreyi temiz tutmamız gerekiyor. Gelen herkesin bu duyarlılığı göstermesi gerekiyor. Temiz bir hayat için ekolojik yaşam alanlarını koruyalım."

Kaynak: AA

Yüksekova, Hakkari, Spor, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova'da doğaseverler Sat Buzul Gölleri'nde yürüyüş yaptı - Son Dakika

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