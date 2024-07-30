Yüksekova'da doğaseverler Sat Buzul Gölleri'nde yürüyüş yaptı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 35 doğasever, Sat Buzul Gölleri'nin bulunduğu bölgede yürüyüş yaptı.

Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği (YEKDASDER), kentin güzelliklerinin tanıtılması amacıyla etkinlik düzenledi.

Bu kapsamda Cengiz Topel Caddesi'nde bir araya gelen 35 kişilik grup, İkiyaka Dağları'nda yer alan Göller Başı Bölgesi'ni gezdi.

Daha sonra Sat Buzul Gölleri'nin bulunduğu bölgeye giden doğaseverler, burada yürüyüş yaptı, manzarayı görüntüledi.

YEKDASDER üyelerinden Hakan Zanyar Aykut, kentin doğal güzelliklerini tanıtmaya devam ettiklerini söyledi.

Bölgenin doğa turizmi açısından önemli bir yer olduğunun altını çizen Aykut, şöyle konuştu:

"Burası çok güzel bir yer. Misafirlerimize bölgeyi gezdirdik. Herkes bölgenin eşsiz manzarasını fotoğrafladı. Bölgedeki tarihi kaya resimlerinin bulunduğu alanı da gezeceğiz. Coğrafyamızın doğal güzelliklerinin korunması için çevreyi temiz tutmamız gerekiyor. Gelen herkesin bu duyarlılığı göstermesi gerekiyor. Temiz bir hayat için ekolojik yaşam alanlarını koruyalım."