Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yollarda çalışma yürütüyor.
Karla mücadele ekipleri, ilçeye bağlı Onbaşılar köyünün Yediveren ve Pagenk mezralarının yolunu açmak için çalışma başlattı.
Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu mezraların yolunu 8 günde açmayı başaran ekipler, genişletme çalışmalarını sürdürüyor.
Esendere beldesindeki Tuğtepe Üs Bölgesi'nin yolunda da çalışma yürüten ekipler, söz konusu yolu kısa sürede açmayı hedefliyor.
Son Dakika › Güncel › Yüksekova'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika