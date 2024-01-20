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Yüksekova'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Yüksekova'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yollarda çalışma yürütüyor. Onbaşılar köyünün Yediveren ve Pagenk mezralarının yolunu 8 günde açmayı başaran ekipler, genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Esendere beldesindeki Tuğtepe Üs Bölgesi'nin yolunda da çalışma yürütülerek, yolun kısa sürede açılması hedefleniyor.

Yüksekova\'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor
20.01.2024 - 12:21,
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yollarda çalışma yürütüyor.

Karla mücadele ekipleri, ilçeye bağlı Onbaşılar köyünün Yediveren ve Pagenk mezralarının yolunu açmak için çalışma başlattı.

Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu mezraların yolunu 8 günde açmayı başaran ekipler, genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Esendere beldesindeki Tuğtepe Üs Bölgesi'nin yolunda da çalışma yürüten ekipler, söz konusu yolu kısa sürede açmayı hedefliyor.

Kaynak: AA
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