Hakkari'de karla mücadele ekipleri üs bölgelerinin yolunu açıyor

Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde kulüp hükmen mağlup sayıldı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde 2. Amatör Küme Ereğli Grubu'nda oynanan bir karşılaşmada cezalı futbolcu oynatan kulüp, hükmen mağlup sayıldı. Zonguldak Futbol Disiplin Kurulu, yapılan itirazı kabul ederek kararını oy birliğiyle verdi. Cezası bitmeden müsabakada oynatılan oyuncu nedeniyle Cumaspor, 3-0 hükmen mağlup sayıldı ve oyuncuya 8 maç daha ceza verildi. Ayrıca, Cumasporlu Yönetici Ümit Üstün'e de 60 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.