Yüksekova'da mobil sağlık ekibi 2 bin 300 rakımlı yaylada berivanlara ulaştı - Son Dakika
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Yüksekova'da mobil sağlık ekibi 2 bin 300 rakımlı yaylada berivanlara ulaştı

Yüksekova\'da mobil sağlık ekibi 2 bin 300 rakımlı yaylada berivanlara ulaştı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde biri doktor 5 kişilik mobil sağlık ekibi, Keçili köyünün 2 bin 300 rakımlı yaylasına çıkarak berivanlara sağlık hizmeti götürdü.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde biri doktor olmak üzere 5 kişilik mobil sağlık ekibi, sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlara hizmet götürmek amacıyla kilometrelerce yol katederek yüksek rakımlı yaylaya çıktı ve berivanlara sağlık hizmeti sundu.

İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekip, merkezden uzakta, zorlu coğrafyada yaşamını sürdüren vatandaşların sağlık hizmetlerinden mahrum kalmaması için ilçenin en ücra noktalarına ulaşıyor.

Bu kapsamda Keçili köyünün 2 bin 300 rakımlı yaylasına çıkan ekip, günün büyük bölümünü koyun sağarak ve hayvanların bakımını yaparak geçiren berivanlara (koyun sağan kadın) sağlık hizmeti götürdü.

Yaylada vatandaşların tansiyon ve kan şekeri ölçümlerini yapan ekip, sigara bırakma konusunda danışmanlık verdi, kronik hastalığı bulunanların takiplerini gerçekleştirdi.

Günlük işlerini bırakıp sağlık kontrolü için merkeze gitmekte zorlanan kadınlar, sağlık hizmetinin yaylaya kadar getirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Amacımız en ücra yerlere kadar sağlık hizmetini ulaştırmak"

İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli doktor Serhat Çobanoğlu, AA muhabirine, sağlık hizmetine ulaşmakta zorluk çeken vatandaşların ayağına gittiklerini söyledi.

Yaylalarda da sağlık hizmeti sunduklarını belirten Çobanoğlu, özellikle hayvancılıkla uğraşan ve günlük işleri nedeniyle sağlık merkezlerine gitmekte zorlanan vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti.

Her noktaya sağlık hizmeti ulaştırmayı hedeflediklerini vurgulayan Çobanoğlu, şunları kaydetti:

"Sağlık hizmetine ulaşmakta zorluk çeken berivanlarımızın ayağına sağlık hizmetini getirdik. Bu hizmet kapsamında tansiyon ve kan şekeri ölçümü, sigara bırakma danışmanlığı ve kronik hastalık takibi yaptık. Mobil sağlık hizmetlerini sürdürmeye devam edeceğiz. İlçenin en ücra noktalarına kadar sağlık hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda bugün de Keçili Yaylası'nda berivanlarımıza kadar sağlık hizmetini ulaştırdık. Amacımız en ücra yerlere kadar sağlık hizmetini ulaştırmak. Yıl başından bu yana 88 mobil hizmetle vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunduk."

"Ekiplerin buraya kadar gelmesinden çok memnunuz"

Yaylada koyun sağan Berivan Kaplan da merkeze giderek sağlık kontrolü yaptırmalarının her zaman mümkün olmadığını söyledi.

Kaplan, "Hizmetten çok memnunuz. Sağlık kontrolleri için merkeze gitmekte zorlanıyoruz. İmkanımız yok. Ekipler buraya kadar gelip kontrollerimizi yaptı. Çok teşekkür ederiz." dedi.

Sipan Arslan da yaylada yaklaşık 50 kadının bulunduğunu belirterek, "Annelerimizin tansiyonlarını, şekerlerini ölçtüler. Kadınlarımız iş yoğunluğundan dolayı merkeze inemiyor. Köyde çok iş var. Allah ekiplerden razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yüksekova, Tansiyon, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova'da mobil sağlık ekibi 2 bin 300 rakımlı yaylada berivanlara ulaştı - Son Dakika

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