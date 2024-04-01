Hakkari\'de PKK\'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Ankara'da FETÖ/PDY üyesi polis memuru tutuklandı

Ankara'da aranması bulunan FETÖ/PDY üyesi polis memuru Y.V., Mamak ilçesinde yakalanarak adliyeye sevk edildi. Y.V., yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.V.'nin 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor ve 2 yıldır firarda olduğu tespit edildi. Ayrıca, Y.V.'nin 'Bylock' kullanıcısı olduğu ve örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olduğu belirlendi.