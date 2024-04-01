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Hakkari'de PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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Hakkari'de PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari\'de PKK\'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda, RPD makineli tüfek, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, el bombaları ve mühimmatlar bulundu.

01.04.2024 12:22
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yürütülen çalışmalar sonucunda ilçe kırsalına 28 Mart'ta "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Salgar 2024-56 Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda tespit edilen mağarada RPD makineli tüfek, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 4 şarjör, 5 RPG-7 antitank mühimmatı, 5 RPG-7 sevk fişeği, 8 el bombası, 7,62 milimetrelik 420 makinalı tüfek mühimmatı ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

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