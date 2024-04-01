Hakkari\'de PKK\'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yürütülen çalışmalar sonucunda ilçe kırsalına 28 Mart'ta "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Salgar 2024-56 Operasyonu" düzenlendi.
Operasyonda tespit edilen mağarada RPD makineli tüfek, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 4 şarjör, 5 RPG-7 antitank mühimmatı, 5 RPG-7 sevk fişeği, 8 el bombası, 7,62 milimetrelik 420 makinalı tüfek mühimmatı ele geçirildi.
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Manisa'nın Salihli ilçesinde, evindeki saksılarda Hint keneviri yetiştiren bir kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, evde yapılan aramada çok sayıda Hint keneviri kökü ve uyuşturucu malzemeler ele geçirildi.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ) düzenlenen Havacılık ve Uzay Zirvesi, sektör temsilcilerini öğrencilerle buluşturdu. Zirvede Roketsan İtki Sistemleri Mekanik Tasarım Ekip Lideri Abdullah Erdi Önüt ve Zafer Güder Havacılık Uzay Şirketi kurucusu Zafer Güder, öğrencilere havacılık sektörü ve firmaları hakkında bilgi verdi. Konuklar, iş hayatı konusunda öğrencilere tavsiyelerde bulunup deneyimlerini paylaştı ve soruları yanıtladı. Zirve sonunda Önüt ve Güder'e plaket takdim edildi ve konuklar adına fidan bağışında bulunuldu.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Şükrullah Abdulsametoğlu isimli bir kişi sokak ortasında silahla vurularak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Gaziantep'te atık kağıt toplayıcılığı yapan ve yerel seçimlerde bağımsız büyükşehir belediye başkan adayı olan Ramazan Karabudak, resmi olmayan sonuçlara göre 3 bin 15 oy alarak köklü partilerin önüne geçti.
Uzun yola çıkacak araç sürücüleri için tavsiyelerde bulunan oto bakım ustası Ali Curu, araçların yolcu güvenliğini etkileyen unsurlara öncelik verilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle lastik durumu, fren balataları, fren hidrolik sıvısı, motor yağı ve antifrizin kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Curu, bu unsurların kontrol edilmemesinin kazalara ve can kaybına neden olabileceğini söyledi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,96 azalışla 8.962,96 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 179,44 puan azaldı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,93, hizmetler endeksi yüzde 1,57, sanayi endeksi yüzde 3,02, teknoloji endeksi yüzde 4,39 değer kaybetti. Altının ons fiyatı 2 bin 252 dolardan işlem görüyor.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kuruçay Belediye Başkanlığı seçimini MHP adayı Rengül Atıcı kazandı. Atıcı, beldenin ilk kadın belediye başkanı oldu.
Ankara'da aranması bulunan FETÖ/PDY üyesi polis memuru Y.V., Mamak ilçesinde yakalanarak adliyeye sevk edildi. Y.V., yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.V.'nin 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor ve 2 yıldır firarda olduğu tespit edildi. Ayrıca, Y.V.'nin 'Bylock' kullanıcısı olduğu ve örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olduğu belirlendi.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak olan Bandırmaspor, müsabakanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Maçı Trabzon bölge hakemi Furkan Aksuoğlu yönetecek.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda, aynı evde yaşayan Mehmet S. ve Sevda M. hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Batman'da yerel seçimlerde DEM Parti adayı Gülistan Sönük'ün kazanmasıyla kadınların sevinci sloganlara yansıdı. Seçim kampanyaları sırasında HÜDA PAR'ın adayı Serkan Ramanlı'nın kadınlara yönelik tepki çeken söylemlerinin üzerine, kentte bir kadın adayın belediye başkanlığını kazanması kutlamalarla karşılandı.
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