Yüksekova'da Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Girişleri Yasaklandı

Yüksekova'da şap hastalığı alarmı

Mezbaha ve hayvan pazarı kapatıldı, hayvan girişleri yasaklandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde ortaya çıkan ve bölgeye yayılan şap hastalığı nedeniyle Yüksekova ilçe merkezinde mezbaha ve hayvan satış yeri kapatılırken, ilçeye hayvan girişleri de yasaklandı.

Derecik ilçesinde büyükbaş hayvanlardan çıkan şap hastalığının ardından Yüksekova Kaymakamlığınca alınan kararla ilçenin Yeşildere Mahallesi'nde bulunan mezbaha ve hayvan satış yeri kapatıldı. İlçenin girişlerindeki polis noktalarında da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından araçlar dezenfekte edilerek gönderilirken, ikinci bir emre kadar ilçeye hayvan girişi yasaklandı.

İlçenin giriş-çıkış noktalarında inceleme yapan Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit. sürücüleri şap hastalığı ile ilgili bilgilendirdi. Sıkı takip ve önlemler için durmadan çalışacaklarını belirten Müdür Yiğit, "Bölgemizde görülen SAT-1 serotipi şap hastalığı nedeniyle güvenlik güçlerimizle koordineli bir şekilde giriş çıkış noktalarında sıkı tedbirler almaktayız. 30 Mayıs'ta kaymakamımız başkanlığında komisyon kararımızı aldık. İkinci bir emre kadar bütün hayvan hareketleri durduruldu. Belediye mezbahası ve hayvan satış yeri kapatıldı. Veteriner hekimlerimiz kontrol noktalarında denetim yapmaktadır. Hastalık ilçe dışına çıkmasın diye tüm araçlar ilaçlanıp dezenfeksiyon işlemi uygulanmaktadır. Kurban Bayramı arifesindeyiz. Köyden köye, köyden şehre, şehirden köye bütün hayvan hareketleri ikinci bir emre kadar kesinlikle yasak, vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlılık bekliyoruz" dedi.