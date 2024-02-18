Yüksekova'da uçak seferlerine sis engeli - Son Dakika
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Yüksekova'da uçak seferlerine sis engeli

Yüksekova\'da uçak seferlerine sis engeli

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bugün gerçekleşecek uçak seferleri, hava muhalefetinden dolayı iptal edildi. Yüksekova'da etkili olan sis yaşamı olumsuz etkilerken, ulaşımda da aksamalara neden oldu. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda bugün yapılması planlanan uçak seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Bölgede kar yağışı aralıklı olarak devam ediyor.

18.02.2024 22:40
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Yüksekova'da uçak seferlerine sis engeli

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bugün gerçekleşecek uçak seferleri, hava muhalefetinden dolayı iptal edildi.

Yüksekova'da etkili olan sis yaşamı olumsuz etkilerken, ulaşımda da aksamalara neden oldu. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda bugün yapılması planlanan uçak seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Bölgede kar yağışı aralıklı olarak devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yüksekova'da uçak seferlerine sis engeli - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yüksekova'da uçak seferlerine sis engeli - Son Dakika
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