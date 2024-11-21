Yüksekova\'da Yeniden İnşa Edilen Okul Açıldı

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Yüksekova'da çukur olaylarında yıkılan okul yeniden inşa edildi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2016 yılındaki çukur olaylarında yıkılan ve devlet eliyle 30 milyona inşa edilen okul yeniden açıldı.

2016 yılında yaşanan hendek olayları ilçenin birçok mahallesinde yıkıma neden olurken, Cumhuriyeti Mahallesi'nde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi de yıkılmıştı. İlçenin büyük mahallelerinde biri olan Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan öğrenciler, başka okula gitmek zorunda kalmıştı. Güvenlik güçlerinin kontrolü sağlamasının ardından lise binasının inşaatına yeniden başlandı. 550 öğrencinin içerisinde eğitim göreceği ve 30 milyona mal olan okul, yeniden hizmet vermeye başladı.

Açılış öncesi konuşan Hakkari Valisi Ali Çelik, "Yüksekova'mızda 16 sınıflı okulumuzu açıyoruz. Ara tatilden sonra öğrencilerimiz yeni okullarında başladılar. Onlara sağlıklı ve özellikle depreme dayanıklı ve öğrencilerimizin güvenliği için bunu öngördük. Çünkü okullarımızın en önemli özelliği, çocuklarımızın güven içerisinde eğitim öğretimlerine devam etmeleri için bugün güzel bir okumuzu açıyoruz. En kısa sürede kalan okullarımızı da bitirip daha sağlıklı ve güveli bir şekilde hizmet vermelerini sağlayacağız. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Açılışa Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı.