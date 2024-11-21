Yüksekova'da Yeniden İnşa Edilen Okul Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yüksekova'da Yeniden İnşa Edilen Okul Açıldı

Geniş Video İzle

Yüksekova'da 2016'daki çukur olaylarında yıkılan okul, 30 milyon harcanarak yeniden inşa edildi.

21.11.2024 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksekova'da çukur olaylarında yıkılan okul yeniden inşa edildi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2016 yılındaki çukur olaylarında yıkılan ve devlet eliyle 30 milyona inşa edilen okul yeniden açıldı.

2016 yılında yaşanan hendek olayları ilçenin birçok mahallesinde yıkıma neden olurken, Cumhuriyeti Mahallesi'nde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi de yıkılmıştı. İlçenin büyük mahallelerinde biri olan Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan öğrenciler, başka okula gitmek zorunda kalmıştı. Güvenlik güçlerinin kontrolü sağlamasının ardından lise binasının inşaatına yeniden başlandı. 550 öğrencinin içerisinde eğitim göreceği ve 30 milyona mal olan okul, yeniden hizmet vermeye başladı.

Açılış öncesi konuşan Hakkari Valisi Ali Çelik, "Yüksekova'mızda 16 sınıflı okulumuzu açıyoruz. Ara tatilden sonra öğrencilerimiz yeni okullarında başladılar. Onlara sağlıklı ve özellikle depreme dayanıklı ve öğrencilerimizin güvenliği için bunu öngördük. Çünkü okullarımızın en önemli özelliği, çocuklarımızın güven içerisinde eğitim öğretimlerine devam etmeleri için bugün güzel bir okumuzu açıyoruz. En kısa sürede kalan okullarımızı da bitirip daha sağlıklı ve güveli bir şekilde hizmet vermelerini sağlayacağız. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Açılışa Hakkari Valisi Ali Çelik, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı.

Yüksekova\'da Yeniden İnşa Edilen Okul Açıldı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Anadolu Lisesi, Yüksekova, Politika, Hakkari, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova'da Yeniden İnşa Edilen Okul Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:15 Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan istifa çağrılarına tek cümlelik yanıt Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan istifa çağrılarına tek cümlelik yanıt
14:54 Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden Netanyahu hakkında tutuklama emri Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri
13:14 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış
11:35 Rusya, Ukrayna’ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
23:35 Serhat Akın’dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf Serhat Akın'dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf
23:10 Sergen Yalçın’dan Fenerbahçe’ye ilginç transfer tavsiyesi Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe'ye ilginç transfer tavsiyesi
22:50 Carlo Ancelotti küplere bindi: Real Madrid’de Arda Güler krizi Carlo Ancelotti küplere bindi: Real Madrid'de Arda Güler krizi
22:40 Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı
22:33 Neymar, 43 milyon sterline Suudi Arabistan’dan ev satın aldı Neymar, 43 milyon sterline Suudi Arabistan'dan ev satın aldı
22:19 İzmir’de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı İzmir'de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı
22:04 Galatasaraylı futbolcu, antrenmana maskeyle çıkmak zorunda kaldı Galatasaraylı futbolcu, antrenmana maskeyle çıkmak zorunda kaldı
21:59 Kardeşini Öldüren Şahıs Tutuklandı Kardeşini Öldüren Şahıs Tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 16:31:59. #1.12#
SON DAKİKA: Yüksekova'da Yeniden İnşa Edilen Okul Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.