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Yüksekova'da YKS'nin ikinci oturumu başladı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca Yüksekova ilçesinin 3 yıldır sınav merkezi ilan edilmesi sevinçle karşılanırken, vatandaşlar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere konaklamaları için evlerinin kapılarını açtı. Önceki senelerde 2 veya 3 gün önceden YKS için Hakkari il merkezi veya Van'a giden öğrenciler, yol ve barınma sorununun yanında maddi külfetle karşılaşıyorlardı.

Öğrencisi kadar heyecanlı olduğunu belirten Cemalletin Çekik, "Malum dün birinci oturum yapıldı. Öğrencilerimi bugün de ikinci oturuma getirdim. Bizde onlar kadar heyecanlıyız. İnşallah herkes istediği bölümü kazanır" dedi.

Alan Yeterlilik Testi saat 10.15'te başlarken, adaylara toplam 160 soru yöneltileceği ve 180 dakika süre tanınacağı belirtildi.