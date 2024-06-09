Yüksekova'da YKS'nin ikinci oturumu başladı - Son Dakika
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Yüksekova'da YKS'nin ikinci oturumu başladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu başladı. Yüksekova ilçesinin sınav merkezi ilan edilmesiyle birlikte vatandaşlar öğrencilere konaklama imkanı sağladı. Öğrencilerin heyecanıyla birlikte sınav saat 10.15'te başladı ve toplamda 160 soru sorulacak, 180 dakika süre verilecek.

09.06.2024 10:46
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Yüksekova'da YKS'nin ikinci oturumu başladı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca Yüksekova ilçesinin 3 yıldır sınav merkezi ilan edilmesi sevinçle karşılanırken, vatandaşlar Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere konaklamaları için evlerinin kapılarını açtı. Önceki senelerde 2 veya 3 gün önceden YKS için Hakkari il merkezi veya Van'a giden öğrenciler, yol ve barınma sorununun yanında maddi külfetle karşılaşıyorlardı.

Öğrencisi kadar heyecanlı olduğunu belirten Cemalletin Çekik, "Malum dün birinci oturum yapıldı. Öğrencilerimi bugün de ikinci oturuma getirdim. Bizde onlar kadar heyecanlıyız. İnşallah herkes istediği bölümü kazanır" dedi.

Alan Yeterlilik Testi saat 10.15'te başlarken, adaylara toplam 160 soru yöneltileceği ve 180 dakika süre tanınacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

Yüksekova, Hakkari, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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