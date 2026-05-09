Yüksekova\'nın Bahar Güzelliği

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde baharın gelişiyle ovada açan sarı çiçekler, karlı dağlarla birlikte fotoğraflık görüntüler oluşturdu.

Çevresi dağlarla çevrili geniş ovaya kurulu olan Yüksekova ilçesi, zorlu kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla yeniden canlandı. İlçe merkezini çevreleyen ovada yeşeren doğa, baharla açan sarı çiçeklerle renklendi. 4 bin 200 rakımlı Cilo Dağları'ndaki kar örtüsüyle oluşan manzara, vatandaşların ilgisini çekti. Yeşilin farklı tonlarıyla sarının buluştuğu ovada ortaya çıkan doğal güzellik, bölgeye gelenlere de moral verdi. Ziyaretçiler, hem manzarayı izledi hem de yemeklerde ve peynir yapımında kullanılan peynir otunu toplama imkanı buldu. Baharın etkisiyle tablo gibi görünen ova, fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktaları arasında yer alıyor.