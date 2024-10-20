Yüksekova Spor 8-0\'la Farklı Kazandı

TFF Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, sahasında ağırladığı Bitexen Adana İdmanyurdu'nu 8 -0 yendi.
TFF Kadınlar 1. Ligi'nin ilk haftasında Yüksekova Spor kulübü, Bitexen Adana İdmanyurdu'nu konuk etti.
İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabakada, Yüksekova temsilcisi rakibine üstünlük sağlayarak ilk yarıyı 6-0 önde tamamladı.
Ev sahibi ekip, ikinci yarıda bulduğu 2 golle sahadan 8 -0 galip ayrıldı.
Karşılaşmayı, kulüp yöneticileri ve ilçe sakinleri izledi.
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