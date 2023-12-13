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Yüksekova'ya yeni spor salonu ve etüt merkezi yapılıyor - Son Dakika
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Yüksekova'ya yeni spor salonu ve etüt merkezi yapılıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yeni bir spor salonu ve etüt merkezi yapılıyor. Güngör Mahallesi'nde bulunan iş merkezinde yapılan tesisin kısa sürede hizmete girmesi planlanıyor. Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, ilçede bulunan mevcut tesislerin ihtiyaca cevap veremediğini belirterek, yeni tesisin öğrenci ve sporcu potansiyeli yüksek olan bir bölgeye hizmet vereceğini söyledi.

Yüksekova\'ya yeni spor salonu ve etüt merkezi yapılıyor
13.12.2023 - 16:03,
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yeni bir spor salonu ve etüt merkezi yapılıyor.

Güngör Mahallesi 23 Nisan Caddesi'ndeki iş merkezinde yapılan etüt merkezi ve spor salonunun kısa sürede açılması planlanıyor.

Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, ilçede birçok spor tesisi ve etüt merkezinin olduğunu, ancak potansiyelin fazla olmasından dolayı ihtiyaca cevap veremediğini söyledi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in talimatı doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Keskin, şöyle konuştu:

"İlçede 3 mahalle ve 12 okula hitap edebilecek iki katlı ve her katı 1180 metrekare olan bir yer kiraladık. Bu bölge öğrenci ve sporcu potansiyeli yüksek olan bir yer. Birçok dalda önemli başarılar elde ettiğimiz bir yer. Bu doğrultuda bütün gençlerimizi Gençlik Merkezine yönlendirebilmek için çaba gösteriyoruz. Çok mutlu ve heyecanlıyız. Yaklaşık 20 binden fazla öğrenciye hitap edebilecek bir yerdeyiz. 7 gün 24 saat açık olacak bir etüt merkezi yapacağız. Öğrencilerimiz istedikleri zaman gelip burada ders çalışabilecek."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yüksekova'ya yeni spor salonu ve etüt merkezi yapılıyor - Son Dakika
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