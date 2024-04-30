Yüksekovalı dağcılar Irak sınırında doğa yürüyüşü yaptı - Son Dakika
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Yüksekovalı dağcılar Irak sınırında doğa yürüyüşü yaptı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araya gelen Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Yüksekovalı dağcılar, bölgenin dağlarını keşfederek günün keyfini çıkardı.

30.04.2024 23:21  Güncelleme: 23:42
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Yüksekovalı dağcılar Irak sınırında doğa yürüyüşü yaptı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araya gelen dağcılar, Irak sınırında yer alan Derecik ilçesinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyeleri, her hafta olduğu gibi bu hafta da bölgenin saklı güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde Yüksekova ilçesinin Cengiz Topel Caddesi'nde bir araya gelen 40 kişilik grubun bu haftaki rotası Derecik ilçelerinde bulunan şelale, kanyon ve zirveler oldu. Yüksekovalı dağcılar, bölgenin dağlarını karış karış gezerek günün keyfini çıkardı.

Dernek Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, Derecik'te olduklarını belirterek, "Bulunduğumuz yer Vapur Tepe ve 2018 metre yüksekliğindedir. Şekli gerçekten bir vapura benzeyen bir dağ. Biz Nuh'un gemisinin burada olduğunu düşünüyoruz. Çünkü şekil olarak gemiye benzer bir yapıdır. Dünyaca bilenen Moai heykellerine benzer bir yapı karşımızda var. Bugün 40 kişilik bir ekip ile geldik. Buranın çok güzel bir doğası var" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yüksekovalı dağcılar Irak sınırında doğa yürüyüşü yaptı - Son Dakika

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