Yüksekten Düşen Usta Hayatını Kaybetti

KIRIKKALE'nin Delice ilçesindeki özel bir tuz fabrikasında çatı montajı yaptığı sırada 10 metre yükseklikten düşen Ozan Turhan (48), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çerikli beldesinde faaliyet gösteren özel bir tuz fabrikasında meydana geldi. Çatı ustası Ozan Turhan, yaklaşık 10 metre yükseklikte çatı montajı yaptığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Turhan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Turhan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.