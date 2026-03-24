Yüksekten Düşen Usta Hayatını Kaybetti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yüksekten Düşen Usta Hayatını Kaybetti

Yüksekten Düşen Usta Hayatını Kaybetti
24.03.2026 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de çatı montajı yapan Ozan Turhan, 10 metreden düşerek hayatını kaybetti.

KIRIKKALE'nin Delice ilçesindeki özel bir tuz fabrikasında çatı montajı yaptığı sırada 10 metre yükseklikten düşen Ozan Turhan (48), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çerikli beldesinde faaliyet gösteren özel bir tuz fabrikasında meydana geldi. Çatı ustası Ozan Turhan, yaklaşık 10 metre yükseklikte çatı montajı yaptığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Turhan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Turhan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ozan Turhan, Kırıkkale, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekten Düşen Usta Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 17:25:17. #.0.5#
SON DAKİKA: Yüksekten Düşen Usta Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.