Yüksel Işık'ın Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Yüksel Işık'ın Cansız Bedeni Bulundu

Yüksel Işık\'ın Cansız Bedeni Bulundu
19.07.2026 13:50
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Hakkari'de kaybolan dağcı Yüksel Işık'ın cansız bedeni, 5. günde bulundu.

HAKKARİ'de, 4 bin 135 rakımlı Cilo Sat Dağı'na tırmandıktan sonra haber alınamayan dağcı Yüksel Işık'ın (61), arama çalışmalarının 5'inci gününde, cansız bedenine ulaşıldı.

Bursa'dan Hakkari'ye gelen 2 dağcı, 13 Temmuz'da Cilo Sat Dağı'ndaki 4 bin 135 metre rakımlı Süppa Dürek Zirvesi ile Cennet Cehennem Vadisi güzergahında tırmanışa başladı. Bu sırada dağcılardan biri belirli bir noktadan sonra geri dönme kararı alırken, Yüksel Işık zirveye doğru tek başına ilerlemeyi sürdürdü. Bir süre sonra kendisinden haber alınamaması üzerine durum yetkililere bildirildi.

İhbarla bölgeye AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile destek ekipleri sevk edildi. Güvenlik gerekçesiyle dağcılık, zirve tırmanışı, trekking ve benzeri sportif faaliyetlerin geçici olarak yasaklandığı bölgede, ekipler zorlu arazi şartlarına rağmen 5 gün boyunca aralıksız arama çalışması yürüttü. Hakkari'deki kurtarma ekiplerinin yanı sıra Van AFAD, Bursa, Erzurum ve Diyarbakır'dan gelen profesyonel dağcıların da katıldığı çalışmalarda, Yüksel Işık'ın cansız bedeni, bugün öğe saatlerinde, Süppa Dürek Zirvesi'nden iniş için emniyet istasyonu kurduğu noktanın yaklaşık 60 metre aşağısında bulundu. Ekiplerin olduğu yerden çıkardığı Işık'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılacak.

Kaynak: DHA

Kurtarma, 3. Sayfa, Güvenlik, Hakkari, Güncel, Doğa, Kaza, Spor, Son Dakika

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