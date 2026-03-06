Yükümlülere Fındık Eğitimi - Son Dakika
Yükümlülere Fındık Eğitimi

06.03.2026 11:42
Ordu'da denetimli serbestlik yükümlüleri, fındık yetiştirme eğitimi aldı.

Ordu'da denetimli serbestlik yükümlüleri, fındığın doğru tekniklerle yetiştirilmesine yönelik eğitim aldı.

Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, yükümlülerin topluma kazandırılmaları ve meslek edinmelerine yönelik çeşitli kurslar düzenleniyor.

Bu kapsamda kentin en önemli geçim kaynağı fındıkta verim ve kalitenin artırılmasına yönelik Fındık ve Meyve Budama Kursu gerçekleştirildi.

Altınordu Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Altınordu Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde 30 saatlik teorik ve pratik eğitimden oluşan kursa 12 yükümlü katıldı.

Teorik eğitimin ardından Altınordu ilçesi Artıklı Mahallesi'ndeki fındık bahçesine giden yükümlülere, ziraat mühendislerince fındık dallarındaki doğru budamanın nasıl yapılması gerektiği aktarıldı.

Ordu Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk, AA muhabirine, denetimli serbestlik sisteminin kuruluşunun??????? 20. yılı etkinlikleri kapsamında eğitim çalışması için sahada olduklarını söyledi.

Kursun ikinci aşaması için fındık bahçesinde pratik eğitim verildiğini anlatan Öztürk, "Eğitimimizin sonunda yükümlülerimizin budama kursunda edindikleri teorik bilgileri bahçede uygulamaya dökerek tarımsal üretimde kullanabilecekleri çok önemli bir mesleki beceri kazandırmayı planlıyoruz." dedi.

Öztürk, müdürlük olarak 2025'te ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde seracılık, arıcılık, mantar yetiştiriciliği ve sürü yönetimi gibi kursları başarılı şekilde tamamladıklarını kaydetti.

Ayrıca çocuk parkları, sokaklar, hastaneler, camiler ve ibadethanelerin temizliğinin yapıldığını dile getiren Öztürk, okullarda ise temizliğin yanı sıra badana ve tadilat gibi işlemlerin yükümlülerce gerçekleştirildiğini belirtti.

Denetimli serbestlik anlayışlarının yalnızca denetim olmadığına işaret eden Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Denetimli serbestlik, bireyin topluma yeniden kazandırılması esas alan bir yaklaşımdır. 20 yıllık tecrübemiz bize şunu göstermiştir ki ceza aynı zamanda bir değişim ve yeniden başlama fırsatıdır. Amacımız yükümlülerin sorumluluk alan, üretken ve topluma uyumlu bireyler olarak hayatlarına devam etmelerine katkı sunmaktır. Bu doğrultuda çalışmalarımıza canla başla devam ettiğimizi belirtmekten memnuniyet duyuyorum."

Öztürk, Fındık ve Meyve Budama Kursu'nun 30 saatlik bir program olduğunu aktararak, "Bunun 4 günü müdürlüğümüzün dersliklerinde teorik olarak verildi. Bugün burada pratik olarak bahçemizde uygulamanın nasıl yapıldığı gösterilmektedir. Toplamda kursumuza 12 yükümlü katılmaktadır. Yükümlülerimizin dışında gönüllü çalışanlarımız ve personelimiz bulunmaktadır. Kursa katılan toplam kursiyer sayısı 20'dir. Fındığın verimliliğini artırmak ve kalitesini yükseltmek anlamında yükümlülerimize fayda sağlayacağını düşündüğümüz bir kursumuz." ifadelerini kullandı.

Ziraat mühendisi Osman Akpınar ise fındıkta budamanın hangi aşamadan başlaması ve nasıl yapılması gerektiğine ilişkin çeşitli bilgiler verdiklerini belirtti.

Fındıkta budamanın kültürel çalışmalardan birisi olduğuna işaret eden Akpınar, ayrıca gübrelemeyi ve zirai mücadele konusuna da değindiklerini kaydetti.

Akpınar, eğitim faaliyetlerinin ürünün üretimindeki verim ve kalitesinde önemli rol oynadığına dikkati çekerek, "Üreticimize dikimden hasat aşamasına kadar her mesafede katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu anlamda köylerimizde de her hafta düzenli eğitim çalışmalarımız var." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Ordu, Son Dakika

Yükümlülere Fındık Eğitimi
