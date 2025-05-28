Yumurta İhracatında Yeni Muafiyet - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yumurta İhracatında Yeni Muafiyet

28.05.2025 01:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, TSK ve insani yardım amaçlı yumurta ihracatlarını DFİF kesintisinden muaf tuttu.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, sofralık yumurta ihracatına yönelik Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kesintisine ilişkin yeni bir düzenlemeye gitti. Buna göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dış temsilcilikler ve insani yardım amaçlı gerçekleştirilen tüm yumurta ihracatları DFİF kesintisinden muaf tutulacak.

2024'ün son çeyreğinde yaşanan kuş gribi salgınının ardından yumurta üretiminde yaşanan düşüş, iç piyasada fiyatların yükselmesine yol açmıştı. Bu gelişme üzerine, 25 Şubat 2025 tarihli ve 9526 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sofralık yumurta ihracatına kilogram başına 0,50 ABD doları DFİF kesintisi getirilmişti. Ancak fiyat artışlarının devam etmesi üzerine, kesinti 25 Mart 2025 tarihli ve 9693 sayılı Kararla 1,5 ABD doları/kg seviyesine yükseltildi.

Son dönemde arzın artmaya başlaması ve özellikle iç piyasada 53 gram altı "small" yumurtalara olan talebin düşük kalması, sektörde yeni bir değerlendirme sürecini beraberinde getirdi. Organik yumurta ihracatının yeniden başlatılmasına yönelik talepler de dikkate alınarak, Ticaret Bakanlığı yeni bir adım attı.

Bu doğrultuda, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde; TSK, dış temsilcilikler ve insani yardım amaçlı yumurta ihracatları DFİF kesintisinden muaf tutulacak. Muafiyete ilişkin düzenlemeleri içeren Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından karar ilişkin yapılan yazılı açıklamada, önümüzdeki dönemde de gıda arzı ve güvenliğini sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve spekülatif hareketlerin önüne geçmek amacıyla tüm politika araçlarını kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini bildirildi.

Kaynak: ANKA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Tarım, TSK, TSK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yumurta İhracatında Yeni Muafiyet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yaşında kayıp gencin ormanda cansız bedeni bulundu 17 yaşında kayıp gencin ormanda cansız bedeni bulundu
İstanbul’un göbeğinde kanlı pusu İstanbul'un göbeğinde kanlı pusu
Nijerya’da otobüs kamyona çarptı 19 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Nijerya'da otobüs kamyona çarptı! 19 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig’e yükseldi Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükseldi
İstanbul’da eğlence mekanına el bombalı saldırı İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı
İnfaz düzenlemesinin detayları 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar
Bahçeli aylar sonra ilk kez konuşma yapacak Bahçeli aylar sonra ilk kez konuşma yapacak
Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu 8 şirkete kayyum atandı Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 8 şirkete kayyum atandı
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
25 kilo veren Bergüzar Korel’den bikinili poz 25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
Orka Holding’i kahreden haber: İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetti Orka Holding'i kahreden haber: İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetti

21:48
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
Kadınlar arasında AVM önünde tekme tokat kavga
19:22
Berberde tıraş oluyordu, ağabeyi ensesinden vurarak öldürdü
Berberde tıraş oluyordu, ağabeyi ensesinden vurarak öldürdü
18:52
Yatırımcılar Papara’dan paralarını alabilecek mi MB’den açıklama var
Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var
09:54
Mezuniyet törenine öğrencinin protestosu damga vurdu
Mezuniyet törenine öğrencinin protestosu damga vurdu
09:45
Masaj salonuna fuhuş baskını 7 kadın kurtarıldı, çok sayıda fantezi ürün ele geçirildi
Masaj salonuna fuhuş baskını! 7 kadın kurtarıldı, çok sayıda fantezi ürün ele geçirildi
09:42
Bir grup dağcı yürüyüş sırasında altın dolu kutu buldu
Bir grup dağcı yürüyüş sırasında altın dolu kutu buldu
09:36
Bakan Yerlikaya: 16.6 milyar liralık mal varlığına el kondu
Bakan Yerlikaya: 16.6 milyar liralık mal varlığına el kondu
09:22
Otobanda arı istilası
Otobanda arı istilası
09:19
Fenerbahçe’ye mağlubiyeti getiren an
Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren an
09:06
Elektrik tüketiminde yeni takip sistemleri devreye girdi
Elektrik tüketiminde yeni takip sistemleri devreye girdi
09:02
Anayasa Mahkemesi’nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 02:41:33. #7.13#
SON DAKİKA: Yumurta İhracatında Yeni Muafiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.