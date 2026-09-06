Yumurtalık Belediye Başkanı Altıok, Büyükşehir ile yürütülen yol çalışmalarını yerinde inceledi

(ADANA) - Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, ilçenin her mahallesinde vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Yumurtalık'ımızın ihtiyaçlarını biliyor, önceliklerimizi belirleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem temizlik hem yol ve altyapı hizmetlerinde Adana Büyükşehir Belediyemizle güçlü bir iş birliği içerisindeyiz" dedi.

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Hacımüminler ve Yahşiler Mahalleleri arasında sürdürülen yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek, ekiplerden çalışmaların mevcut durumu hakkında bilgi aldı.

"İHTİYAÇLARI BİLİYORUZ"

Yol yapım çalışmalarının bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesine katkı sağlayacağını belirten Altıok, Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Yumurtalık'ımızın ihtiyaçlarını biliyor, önceliklerimizi belirleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem temizlik hem yol ve altyapı hizmetlerinde Adana Büyükşehir Belediyemizle güçlü bir iş birliği içerisindeyiz. İlçemizin her noktasına hizmet götürmek, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

PERSONELE TEŞEKKÜR ETTİ

Vatandaşların daha kaliteli hizmet alabilmesi için kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkati çeken Altıok, Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Yumurtalık Belediyesi çalışanlarına emekleri dolayısıyla teşekkür etti. Başkan Altıok, "Yumurtalık'ı daha güzel yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Bunun için sahada, vatandaşlarımızın yanında olmaya ve ilçemizin ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz" dedi.