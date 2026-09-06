Yumurtalık Belediye Başkanı Altıok, Büyükşehir ile yürütülen yol çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yumurtalık Belediye Başkanı Altıok, Büyükşehir ile yürütülen yol çalışmalarını yerinde inceledi

Yumurtalık Belediye Başkanı Altıok, Büyükşehir ile yürütülen yol çalışmalarını yerinde inceledi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Hacımüminler ve Yahşiler Mahalleleri arasında sürdürdüğü yol yapım çalışmalarını yerinde denetledi. Altıok, temizlik, yol ve altyapı hizmetlerinde Büyükşehir ile güçlü iş birliği içinde olduklarını ve ilçenin her noktasına hizmet götürmeye devam edeceklerini söyledi.

(ADANA) - Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, ilçenin her mahallesinde vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Yumurtalık'ımızın ihtiyaçlarını biliyor, önceliklerimizi belirleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem temizlik hem yol ve altyapı hizmetlerinde Adana Büyükşehir Belediyemizle güçlü bir iş birliği içerisindeyiz" dedi.

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Hacımüminler ve Yahşiler Mahalleleri arasında sürdürülen yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek, ekiplerden çalışmaların mevcut durumu hakkında bilgi aldı.

"İHTİYAÇLARI BİLİYORUZ"

Yol yapım çalışmalarının bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesine katkı sağlayacağını belirten Altıok, Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Yumurtalık'ımızın ihtiyaçlarını biliyor, önceliklerimizi belirleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem temizlik hem yol ve altyapı hizmetlerinde Adana Büyükşehir Belediyemizle güçlü bir iş birliği içerisindeyiz. İlçemizin her noktasına hizmet götürmek, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

PERSONELE TEŞEKKÜR ETTİ

Vatandaşların daha kaliteli hizmet alabilmesi için kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkati çeken Altıok, Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Yumurtalık Belediyesi çalışanlarına emekleri dolayısıyla teşekkür etti. Başkan Altıok, "Yumurtalık'ı daha güzel yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Bunun için sahada, vatandaşlarımızın yanında olmaya ve ilçemizin ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Erdinç Altıok, Yumurtalık, Belediye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yumurtalık Belediye Başkanı Altıok, Büyükşehir ile yürütülen yol çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor
Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti
Deniz Göktaş’tan esprili cezaevi mesajı Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli’nin annesi tahliye edildi Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli'nin annesi tahliye edildi

11:55
Adliye önündeki görüntüsü olay olmuştu Gökçek sessizliğini bozdu
Adliye önündeki görüntüsü olay olmuştu! Gökçek sessizliğini bozdu
11:44
Savaşın Türkiye’ye enflasyon faturası belli oldu: Tam 7 puan
Savaşın Türkiye'ye enflasyon faturası belli oldu: Tam 7 puan
11:03
Orta Vadeli Program açıklandı Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi
Orta Vadeli Program açıklandı! Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi
10:47
Uçakta ortalığı birbirine kattı Sonu böyle oldu
Uçakta ortalığı birbirine kattı! Sonu böyle oldu
10:28
Altınlarla kaybolan Özbek gelinin düğün öncesi röportaj verdiği ortaya çıktı
Altınlarla kaybolan Özbek gelinin düğün öncesi röportaj verdiği ortaya çıktı
10:22
Cemal Enginyurt’un “Hayırlı olsun“ dediği ünlü mekan mercek altında Oğlu ortak çıktı
Cemal Enginyurt'un "Hayırlı olsun" dediği ünlü mekan mercek altında! Oğlu ortak çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 13:12:20. #7.12#
SON DAKİKA: Yumurtalık Belediye Başkanı Altıok, Büyükşehir ile yürütülen yol çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement