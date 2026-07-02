Yumurtalık Belediye Başkanı Altıok, Saha Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Yumurtalık Belediye Başkanı Altıok, Saha Ziyaretlerine Devam Ediyor

02.07.2026 09:35  Güncelleme: 10:35
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Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi, ardından Zeytinbeli ile Kalemli mahalleleri arasındaki yol çalışmalarını yerinde inceledi.

(ADANA) - Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Altıok, daha sonra Zeytinbeli ile Kalemli mahalleleri arasında devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi, ekiplerden bilgi aldı.

Yumurtalık'ın daha modern, daha yaşanabilir ve çağdaş bir görünüme kavuşması için sahadaki çalışmalarını yakından takip eden Başkan Altıok, ziyaretlerinde hem vatandaşlarla buluştu hem de devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Yeniden düzenlenen çarşı merkezinde kurulan semt pazarını ziyaret eden Altıok, pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Talep ve önerileri dinleyen Altıok, belediye hizmetlerini vatandaşların beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmeye devam edeceklerini ifade etti. Esnafa "bereketli kazançlar" dileyen Altıok, vatandaşlara da "iyi alışverişler" temennisinde bulundu.

YOL ÇALIŞMALARI İNCELENDİ

Pazar ziyaretinin ardından Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Zeytinbeli ile Kalemli mahalleleri arasında sürdürülen sathi kaplama yol çalışmalarını yerinde inceleyen Altıok, ekiplerden çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı. İlçenin ulaşım altyapısını güçlendirecek yatırımların önemine dikkati çeken Altıok, kurumlar arası iş birliğiyle Yumurtalık'ın her mahallesine hizmet ulaştırmaya devam edeceklerini belirtti.

Altıok, vatandaşlarla birlikte olmaya ve mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çözümleri hızla hayata geçirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yumurtalık Belediye Başkanı Altıok, Saha Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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