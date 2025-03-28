Yumurtalık Belediye Başkanı, Personeline 27 Bin Lira Bayram İkramiyesi Verecek - Son Dakika
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Yumurtalık Belediye Başkanı, Personeline 27 Bin Lira Bayram İkramiyesi Verecek

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, bayram dolayısıyla belediye personeline 27 bin lira ikramiye vereceğini açıkladı. Başkan, çalışanlarına maddi ve manevi destek olmanın önemine vurgu yaparak, temizlik çalışmalarının da bayramda ilçe halkının huzur içinde geçirmesi için sürdürüldüğünü belirtti.

28.03.2025 10:44  Güncelleme: 11:17
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(ADANA)- Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, bayram dolayısıyla belediye personeline 27 bin lira ikramiye vereceklerini söyledi. Altıok, "Belediyemizde önce insan önce çevre şiarıyla hareket ettiğimizi belirtmiştik. Dolayısıyla Yumurtalık'ta yaşayan her bireyi öncelediğimiz gibi çalışanlarımıza da maddi-manevi destek olma amacından sapmıyoruz" dedi.

Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, belediye personeli ile bayramlaştı. Belediyedeki personele 27 bin lira bayram ikramiyesi vereceklerini kaydeden Başkan Erdinç Altıok, ikramiyenin arife günü çalışanların hesaplarında olacağının müjdesini verdi. Altıok, "Tüm çalışanlarımız bizim yol arkadaşımızdır. Belediyemizde önce insan önce çevre şiarıyla hareket ettiğimizi belirtmiştik. Dolayısıyla Yumurtalık'ta yaşayan her bireyi öncelediğimiz gibi çalışanlarımıza da maddi-manevi destek olma amacından sapmıyoruz" dedi.

İlçe halkının ve personelin bayramını kutlayan, bayramın kırgınlıkların, dargınlıkların sona ermesi için vesile olacağını ifade eden Altıok, ilçe genelinde ekiplerin gerçekleştirdiği kapsamlı temizlik çalışmalarıyla da vatandaşların rahat bir bayram geçireceğine dikkat çekti.

Altıok, cadde ve sokaklarla birlikte parklarda, bahçelerde yoğun bir çalışma yürütüldüğünü, bozuk yolların onarıldığını, çocukların, gençlerin, kadınların ve tüm ilçe halkının, bayramda Yumurtalık'ı tercih edecek yerli ve yabancı misafirlerin huzurunu da düşünerek hareket ettiklerini kaydetti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yumurtalık Belediye Başkanı, Personeline 27 Bin Lira Bayram İkramiyesi Verecek - Son Dakika

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