(ADANA) - Yumurtalık Belediyesi, Asmalı Mahallesi'ne muhtarlık ofisi kazandırdı. Belediye Başkanı Erdinç Altıok, "Bize ulaşan her ihtiyacı imkanlarımız çerçevesinde gidermeye, mahallelerimizi daha yaşanabilir hale getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Yumurtalık Belediyesi'nin Asmalı Mahallesi'ne kazandırdığı yeni muhtarlık ofisi, vatandaşların işlerini daha kolay halletmelerine olanak tanıyacak.

Başkan Altıok, "Bizim belediyeciliğimiz, halkın içinde halkla birlikte yapılan bir belediyeciliktir. Vatandaşlarımızın her derdi bizim derdimizdir. Bize ulaşan her ihtiyacı imkanlarımız çerçevesinde gidermeye, mahallelerimizi daha yaşanabilir hale getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Yeni muhtarlık ofisi, Asmalı Mahallesi'nde büyük bir memnuniyetle karşılandı. Mahalle Muhtarı Süleyman Karagöl ve mahalle sakinleri, Altıok'a teşekkürlerini iletti.

Vatandaşlar, "Başkanımız Erdinç Altıok, sadece sözde değil, her zaman bizim yanımızda. Aradığımızda telefonumuzu açan, dertlerimizi dinleyen, ihtiyaçlarımızı karşılayan bir belediye başkanımız var. Bu ofis, sadece bir bina değil, bizim için değer görmek, önemsenmek anlamını taşımaktadır. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'la uyumlu çalışması, ilçemizi ön planda tutmaları ayrıca bizleri memnun ediyor" diye konuştu.