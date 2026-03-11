Yumurtalık Belediyesi'nden Belediye Personeline İftar Yemeği

(ADANA)- Yumurtalık Belediyesi, belediye personeline ve ailelerine yönelik iftar programı düzenledi. Belediye Başkanı Erdinç Altıok, "Bu akşam burada aynı sofrayı paylaşmak, belediye ailemizle bir arada olmak bizim için büyük bir mutluluk. Hep birlikte Yumurtalık için çalışmaya, Adana Büyükşehir Belediyemizin de destekleriyle ilçemize en güzel hizmetleri kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Yumurtalık Belediyesi tarafından belediye personeline ve ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi. Belediye sosyal tesislerinden Güney Yıldızı Kordon Restoran'da gerçekleştirilen programa, Belediye Başkanı Erdinç Altıok da katıldı. Belediye yönetimi ile personelin bir araya geldiği programda birlik ve dayanışma mesajları verildi.

"İlçemize en güzel hizmetleri kazandırmaya devam edeceğiz"

Belediye Başkanı Erdinç Altıok, belediye çalışanlarının Yumurtalık'a hizmet yolunda büyük bir emek ortaya koyduğunu belirterek, "Belediyemizin başarısının arkasında, gece gündüz demeden çalışan kıymetli mesai arkadaşlarımızın emeği vardır. Ramazan ayı paylaşmanın, dayanışmanın ve gönülleri birleştirmenin ayıdır. Bu akşam burada aynı sofrayı paylaşmak, belediye ailemizle bir arada olmak bizim için büyük bir mutluluk. Hep birlikte Yumurtalık için çalışmaya, Adana Büyükşehir Belediyemizin de destekleriyle ilçemize en güzel hizmetleri kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Altıok ayrıca, programın Yumurtalık Belediyesi'nin markalarından biri olan Güney Yıldızı Kordon Restoran'da gerçekleştirilmesinin ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, sosyal tesislerin hem vatandaşlara hem de belediye ailesine hizmet vermeye devam edeceğini ifade etti.