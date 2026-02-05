Yumurtalık'ta Hizmet Çeşitliliği Artıyor

(ADANA) - Yumurtalık Belediyesi, eğitim desteklerinden trafik güvenliğine, halk sağlığı denetimlerinden kurumlar arası iş birliğine kadar birçok alanda çalışmalarını sürdürüyor. Hizmet çeşitliliğini artıran Belediye, öğrencilere çanta, mont ve kıyafet desteği verdi. Belediye Başkanı Erdinç Altıok, "Bizim anlayışımızda belediyecilik; insana dokunmak, çocukların yüzünde tebessüm olmak ve kimseyi yalnız bırakmamaktır" dedi.

Yumurtalık Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda eğitim, ulaşım, halk sağlığı ve kent güvenliği alanlarında yürüttüğü çalışmalarına ilçe genelinde devam ediyor. Bu kapsamda öğrencilere çanta, mont ve kıyafet desteği sağlandı.

İlçede ayrıca kaldırım Mahallesi'nde bulunan sahil yolunda, can ve trafik güvenliği açısından risk oluşturan noktalar için düzenleme çalışmaları başlatıldı. Belediye Başkanı Erdinç Altıok, katkı sunan tüm kurum ve personele teşekkür etti.

Denetimler devam ediyor

Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve gıda teknikeri tarafından ilçede faaliyet gösteren kasap, tavukçu, pastane ve manavlara yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde; son kullanma tarihleri, hijyen koşulları, fiyat etiketleri ve ruhsatlar incelendi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından başlatılan belediyeler arası iş birliği ve koordineli çalışma sürecinin, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Güngör Geçer ile birlikte sürdürüldüğünü belirten Altıok, Zeydan Karalar'ın en kısa sürede özgürlüğüne kavuşması temennisini dile getirerek, hizmetlerin aynı kararlılıkla devam edeceği vurguladı.

Altıok, belediyeciliğin yalnızca altyapı hizmetlerinden ibaret olmadığını vurgulayarak, "Bizim anlayışımızda belediyecilik; insana dokunmak, çocukların yüzünde tebessüm olmak ve kimseyi yalnız bırakmamaktır. Yumurtalık'ta dayanışma var, vicdan var" diye konuştu.