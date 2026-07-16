Yumurtalık'ta Yaz Sezonunda Temizlik ve Hijyen Denetimleri Sıklaştırıldı

(ADANA) - Yumurtalık Belediyesi, yaz sezonunda artan ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle plajlar, parklar ve ortak kullanım alanlarında temizlik çalışmalarını sürdürürken, oteller ile gıda işletmelerinde de hijyen, ruhsat ve ürün denetimlerine devam ediyor.

Yumurtalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından plajlar, parklar ve ortak kullanım alanlarında kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirilirken, vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda zaman geçirebilmesi için çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

OTELLERDE HİJYEN VE RUHSAT DENETİMİ

Adana Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri de ilçede faaliyet gösteren otellerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde genel hijyen şartları, iş yeri ruhsatı ve gerekli belgelerin uygunluğu ile oda ve mutfakların hijyen kurallarına uygunluğu ayrıntılı şekilde kontrol edildi.

KASAP VE TAVUK SATIŞ NOKTALARI DA DENETLENDİ

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belediyenin Gıda Teknikeri ile birlikte halk sağlığını korumak amacıyla ilçede faaliyet gösteren kasap ve tavuk satış işletmelerinde de denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri (SKT), hijyen koşulları, fiyat etiketleri ve iş yeri ruhsatları incelendi.

Belediye Başkanı Erdinç Altıok, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için gıda denetimlerinin düzenli olarak sürdürüleceğini belirterek, "Halkımızın güvenle ve sağlıklı bir şekilde alışveriş yapabilmesi için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" dedi.

Başkan Altıok, temiz ve sağlıklı bir kent oluşturmanın belediye ile vatandaşların ortak sorumluluğu olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"ÇEVREMİZİ HEP BİRLİKTE KORUYALIM"

"Hemşehrilerimizin daha temiz, sağlıklı ve güvenli bir çevrede vakit geçirebilmesi için temizlik çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Plajlarımızı, parklarımızı ve ortak yaşam alanlarımızı düzenli olarak temizliyor, zabıta ekiplerimizle de işletmelerimizde hijyen denetimlerini sürdürüyoruz. Temiz bir Yumurtalık için hep birlikte çevremizi koruyalım."

Altıok, vatandaşların ve tatilcilerin güvenli, sağlıklı ve temiz bir ortamda zaman geçirebilmesi için temizlik, hijyen ve gıda denetimlerine kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.