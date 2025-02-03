Yumurtalık Belediyesi'nin Güney Yıldızı Kafeleri, Sosyal Destek Projelerine Kaynak Sağlıyor - Son Dakika
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Yumurtalık Belediyesi'nin Güney Yıldızı Kafeleri, Sosyal Destek Projelerine Kaynak Sağlıyor

Yumurtalık Belediyesi'nin Güney Yıldızı kafeleri, ekonomik fiyatlarla sunduğu ürünlerle vatandaşların ilgisini çekiyor. Başkan Erdinç Altıok, kafelerin gelirleriyle sosyal destek projeleri gerçekleştirdiklerini ve borçları kısa sürede kapatmayı hedeflediklerini belirtti.

03.02.2025 14:40
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(ADANA) - Yumurtalık Belediyesi'nin iştiraki olan Güney Yıldızı kafeler, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Belediye Başkanı Erdinç Altıok, "Güney Yıldızı'nın gelirleriyle aynı zamanda halkımıza ücretsiz çorba, cenaze yemekleri, 5 TL'ye simit ve çay gibi sosyal desteklerimizi gerçekleştiriyoruz. Belediyemize gelir getirici projeler üretmeye devam edeceğiz. Çok kısa bir sürede belediyenin tüm borcunu bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yumurtalık Belediyesi'ne bağlı Güney Yıldızı kafelerinde su, meşrubat, aperatif gibi yiyeceklere ekonomik fiyatlarla satışa sunuluyor. Vatandaşlara sosyalleşme olanağı da sağlayan büfelere yoğun ilgi gösteriliyor.

Güney Yıldızı Kafe'nin bulunduğu mahalledeki vatandaşlar, "Güney Yıldızı kurulduktan sonra sahillerimiz kış aylarında akşam saatlerinde bile cıvıl cıvıl olmaya başladı. Eskiden, insanların eşleriyle çocuklarıyla gece yarısı buraya gelmeleri mümkün değilken, şimdi Güney Yıldızı Kafe sayesinde Yumurtalık'ın merkez sahili, gece 12.00'a kadar ışıl ışıl ve cıvıl cıvıl. İnsanlar; çocuklarıyla, eşleriyle çok rahat gelip dinlenme, eğlenme imkanı buluyor. Ayrıca satılan tüm ürünlerin uygun fiyatlarla sunulması dar gelirliler için Güney Yıldızı'nı tercih sebebi yapıyor" diye konuştu.

Yumurtalık Belediyesi'ni 220 milyon lira gibi bir borçla devralan, belediyenin aylık gelirinin yarısına yakınının Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) ve Vergi Dairesi gibi kurumlara ödendiğini belirten Belediye Başkanı Erdinç Altıok, "Aylık geliri 8 milyon lira olan, yanı sıra personel maaşı da 8 milyon lira olan ve 220 milyon borcu bulunan bir belediyeyi 10 ay önce devraldık. Pek çok gelir getirici çalışma ile 10 yıldır hiç maaş alamayan işçi kardeşlerimizin maaşlarını her ay gününde ödedik. Bununla da kalmayıp, içeride alacağı bulunan işçi kardeşlerimize her ay yaklaşık birer maaş daha eski alacaklarına ait ödeme yaptık. Diğer taraftan bugüne kadar neredeyse SGK'ya ve Vergi Dairesi'ne hiç ödeme yapmayan Belediyenin SGK ve vergi borçlarına istinaden 10 milyon liranın üzerinde ödeme yaptık. Borç yükü bu kadar büyük olunca, halkımıza hizmet verebilmek, özellikle sosyal projeler üretebilmek için ilave gelir kaynaklarına ihtiyacımız vardı. Güney Yıldızı markamız da tam da bu amaçla kuruldu" dedi.

Başkan Altıok, sözlerini şöyle tamamladı:

"Güney Yıldızı'nın gelirleriyle aynı zamanda halkımıza ücretsiz çorba, cenaze yemekleri, 5 TL'ye simit+çay gibi sosyal desteklerimizi gerçekleştiriyoruz. Belediye'mize gelir getirici projeler üretmeye devam edeceğiz. Çok kısa bir sürede belediyenin tüm borcunu bitirmeyi hedefliyoruz. Daha çok sosyal projeler üreten, halka destek olan bir belediye amaçlıyoruz. Bunun adımlarını şimdiden attık. Bundan sonra hayata geçireceğimiz projelerle halkımızın daha çok yanında olacağız. Yumurtalık, Güneyin Yıldızı olacak. Güney Yıldızı büfelerimiz de ilçemize daha çok katkı sunacak."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Erdinç Altıok, Güney Yıldızı, Yumurtalık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yumurtalık Belediyesi'nin Güney Yıldızı Kafeleri, Sosyal Destek Projelerine Kaynak Sağlıyor - Son Dakika

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