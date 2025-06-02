Yumurtalık Belediyesi Yaz Sezonuna Hazırlık İçin Temizlik Çalışmalarına Hız Verdi

(ADANA) - Yumurtalık Belediyesi, bayram öncesi ilçe genelinde temizlik çalışmalarına hız kazandırırken, sahil bölgesini de yaz sezonuna hazırlıyor.

Yumurtalık Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde 'Mavi Bayraklı' plajında konforlu ve temiz bir sahil deneyimi sunma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Beraberinde Yumurtalık Belediye Başkan Yardımcısı Okan Eryiğit ve Personel Hizmetleri Müdürü Sezer Katkay ile Belediye personelinin Adana Büyükşehir Belediyesi personeliyle sahil bölgesinde ortaklaşa yürüttüğü temizlik, iyileştirme ve düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi alan Altıok, "Vatandaşlarımızın yaz aylarında daha konforlu ve temiz bir sahil deneyimi yaşamasını hedefliyoruz. Yumurtalık'ımızın bayrama ve yaz sezonuna hazır, temiz ve estetik bir görünüme kavuşması için ekiplerimiz yoğun mesai harcıyor. Halkımızın sahilden en iyi şekilde faydalanabilmesi için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Hep birlikte daha güzel bir Yumurtalık için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.