Yumurtalık Motosiklet Festivali Renkli Etkinliklere Ev Sahipliği Yaptı

(ADANA) - Yumurtalık Belediyesi'nin Adana Büyükşehir Belediyesi ve Ceyhan Motosiklet Kulübü'nün destekleriyle düzenlediği Motosiklet Festivali, motor tutkunlarını Zeytinbeli Sahili'nde buluşturdu.

Yumurtalık Zeytinbeli Sahili'nde düzenlenen Motosiklet Festivali'nin ilk günü renkli etkinliklere sahne oldu. Yumurtalık Belediyesi'nin iştiraki Güney Yıldızı Büfeleri'nin sponsorluğunda yürütülen festival kapsamında ilçeli kadınlar el emeği ürünlerini sergileme fırsatı da buldu. Festivale katılan Belediye Başkanı Erinç Altıok, Anneler Günü'nü kutlarken, özel çocuklarla da tek tek ilgilenerek, onlara çeşitli hediyeler sundu.

Türkiye'nin dört bir yanından motorcu grupların yanı sıra yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı festivalin ilk gününde duyduğu memnuniyeti belirten Altıok, Yumurtalık'tan tüm Türkiye'ye selamlarını ve sevgilerini sundu.

Festival alanında yüzlerce çadır kuran ve alana karavanlarıyla gelen vatandaşların ilçeye hem ekonomik hem de sosyal bir katkı sunduğuna dikkati çeken Altıok, şunları söyledi:

"Yumurtalık'ta 01 Adana plakasından başlayıp 81 plakaya kadar tüm illerimizden insanlarımızı araçlarıyla birlikte görmek bizlere onur verdi. Güneyin yıldızı Yumurtalık'ta hep birlikte unutulmaz anlar yaşıyoruz. Motosiklet festivalimiz geniş kapsamıyla düzenlenen ilk festival olma ünvanını taşıyor. İlçemizde tüm yaş gruplarına dokunan, ekonomilerine önemli ölçüde katkı sunan Güney Yıldızı Büfelerimizin sponsorluğunda, her zaman olduğu gibi bizi her alanda destekleyen Adana Büyükşehir Belediyemiz ve Ceyhan Motosiklet Kulübü ile birlikte düzenlediğimiz festival, ilçemize ayrı bir hava ve değer kattı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Altıok'un motosiklet gösterisi sunduğu festivalde penaltı yarışmaları, konserler ve voleybol turnuvası düzenlendi; halaylar çekildi, danslar edildi.