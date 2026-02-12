Yumurtalık Belediyesi'nden Okul Kantinlerinde Kapsamlı Denetim - Son Dakika
Yumurtalık Belediyesi'nden Okul Kantinlerinde Kapsamlı Denetim

12.02.2026 09:13  Güncelleme: 09:25
Yumurtalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde denetimler gerçekleştirdi. Denetimler, hijyen, ürünlerin son kullanma tarihleri ve fiyat etiketleri gibi unsurları kapsadı.

(ADANA) - Yumurtalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla ilçe genelindeki okul kantinlerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Yumurtalık Zabıtası tarafından öğrencilerin sağlıklı, güvenli ve hijyenik gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde kantinler kontrol edildi.

Denetimler kapsamında ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen koşulları, gıdaların uygun saklama şartları, fiyat etiketleri ve genel temizlik kuralları ayrıntılı şekilde incelendi. Mevzuata aykırı durumlarla ilgili gerekli uyarılar yapılırken, kurallara uymayan işletmeler hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Erdinç Altıok, çocukların sağlığının her şeyden önce geldiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Geleceğimiz olan evlatlarımızın sağlıklı koşullarda beslenmesi bizim en temel sorumluluklarımızdan biridir. Okul kantinlerinde yapılan denetimler, sadece bir rutin uygulama değil, çocuklarımızın sağlığını korumaya yönelik kararlı bir duruşun göstergesidir. Hiçbir konuda taviz vermeyeceğiz. Çocuklarımızın sağlığı bizim kırmızı çizgimizdir. Halk sağlığını ilgilendiren her alanda sahada olmaya devam edeceğiz. Kantinler başta olmak üzere gıda satışı yapılan tüm işletmelerde denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Yumurtalık'ta vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği bizim önceliğimizdir."

Altıok, halk sağlığını önceleyen çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi.

