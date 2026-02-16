Yumurtalık'ta Yoğun Yağışa Karşı Koordineli Çalışma - Son Dakika
Yumurtalık'ta Yoğun Yağışa Karşı Koordineli Çalışma

16.02.2026 09:08  Güncelleme: 10:29
Yumurtalık Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi, yoğun yağış nedeniyle kapanan yolları açmak ve sel riskini azaltmak için ortak çalışmalar yürüttü. Belediye Başkanı Erdinç Altıok, ekiplerin özverili çalışmalarıyla vatandaşların güvenliğini sağlamaya devam ettiğini açıkladı.

(ADANA) - Yumurtalık Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan yoğun yağışın yaşamı olumsuz etkilememesi için Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ekipleriyle koordineli çalıştı.

Yumurtalık genelinde etkili olan yoğun yağış nedeniyle bazı mahallelerde yolların kapanması ve derelerde taşkın riski oluşması üzerine ekipler bir kez daha teyakkuza geçti. Belediye Başkanı Erdinç Altıok'un koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ekipleriyle birlikte sahada yoğun bir çalışma gerçekleştirildi.

Yağışın etkili olduğu bölgelerde kapanan yollar iş makineleri ve ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede yeniden ulaşıma açılırken, su birikintilerinin tahliyesi ve dere yataklarında taşkın riskini azaltmaya yönelik çalışmalar aralıksız sürdürüldü. Olası sel baskınlarına karşı kritik noktalarda önleyici tedbirler alınarak vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması hedeflendi.

Altıok, yoğun yağışlara karşı ilgili tüm birimlerin koordinasyon içinde hareket ettiğini belirterek, "Yumurtalık genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle kapanan yollar ve taşan derelere ekiplerimiz hızlı ve etkin şekilde müdahale etti. Kapanan yollar yeniden ulaşıma açıldı, sel baskınlarına karşı gerekli önlemler titizlikle alındı. Ekiplerimiz sahada görevlerinin başında çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Altıok ayrıca, sahada özveriyle görev yapan belediye ve kurum personeline teşekkür ederek, çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Erdinç Altıok, Hava Durumu, Yumurtalık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yumurtalık'ta Yoğun Yağışa Karşı Koordineli Çalışma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Yumurtalık'ta Yoğun Yağışa Karşı Koordineli Çalışma - Son Dakika
