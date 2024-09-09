Yunak’ta Yeni Eğitim Yılı Başladı - Son Dakika
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Yunak’ta Yeni Eğitim Yılı Başladı

Yunak’ta Yeni Eğitim Yılı Başladı

Yunak'ta 2024-2025 eğitim öğretim yılı, Merkez Atatürk İlkokulu'ndaki törenle başladı. Törende, Tunceli'de şehit olan 4 asker için saygı duruşunda bulunuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, yeni eğitim yılında 3 bin 245 öğrenciye ve 352 öğretmene başarılar diledi. Öğrenciler ve veliler, yeni eğitim yılına büyük bir heyecanla başladı.

09.09.2024 15:16
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Yunak'ta 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

Merkez Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen törende Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan 4 asker için saygı duruşunda bulunuldu.

Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, Tunceli'de hayatını kaybeden şehitleri anarak, Türk milletine başsağlığı diledi.

Yeni eğitim öğretim yılında öğrenci, veli ve öğretmenlere başarılar dileyen İşcan, "Yunak genelinde 40 eğitim kurumumuzda 3 bin 245 öğrencimiz öğrenim görecek, 352 öğretmenimiz ise fedakarca görev yapacak. Bu yeni eğitim yılında da başarılı, aydınlık nesiller yetiştirme hedefiyle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Okul bahçesinde toplanan öğrenci ve veliler büyük heyecan yaşadı.

Okula yeni başlayan öğrencilerden bazılarının ağlaması dikkat çekti.

Kaynak: AA

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