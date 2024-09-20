Yunan Botu, Türk Sularını İhlal Etti - Son Dakika
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Yunan Botu, Türk Sularını İhlal Etti

Sahil Güvenlik, Yunan sahil güvenliğinin Türk sularını ihlal ettiğini, hızlıca geri döndüğünü bildirdi.

20.09.2024 19:51
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, "Yunan sahil güvenlik unsurunun Türk kara sularını ihlaline" ilişkin, "Sahil güvenlik unsurlarımız olay mahalline derhal intikal etmiş, Yunan sahil güvenlik unsurunun süratle kendi kara sularına döndüğü tespit edilmiştir." açıklamasında bulundu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bazı medya kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında "Yunan sahil güvenlik botu ile içerisinde 1 şahıs bulunan süratli bir bot arasında kovalamaca yaşandığı ve bu kovalamaca esnasında Yunan sahil güvenlik botunun kara sularımızı ihlal ettiği" şeklinde yer alan haber ve görüntü kayıtlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, 112 Acil Çağrı Merkezinden 'Bodrum Akyarlar Meteor Koyu'nda bir lastik botun karaya çıktığı ve 1 şahsın ormanlık alana kaçtığı' ihbarının alınması üzerine olay yerine derhal 2 sahil güvenlik botu sevk edilmiş ve ihbar Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına iletilmiştir. Görevlendirilen sahil güvenlik unsurlarımız olay mahalline derhal intikal etmiş, Yunan sahil güvenlik unsurunun süratle kendi kara sularına döndüğü tespit edilmiştir. Ormanlık alana kaçan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen şahsı bulmak maksadıyla başlatılan arama çalışmalarına devam edilmektedir."

Kaynak: AA

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