Yunan gazetesi Ta Nea, Houpis'in sözlerinden önleyici saldırı senaryosu çıkardı - Son Dakika
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Yunan gazetesi Ta Nea, Houpis'in sözlerinden önleyici saldırı senaryosu çıkardı

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Yunan gazetesi Ta Nea, Genelkurmay Başkanı Houpis'in Aralık 2025'teki önleyici saldırı kabiliyeti sözlerinden Türkiye ile olası Ege krizi senaryosu çıkardı. Haberde, Türkiye'nin hareketliliğinin Atina'da yakın saldırı hazırlığı olarak görülebileceği ileri sürüldü.

Yunan basınında Türkiye ile olası krizde "önleyici saldırı" seçeneğinin Yunan askeri planlamasında değerlendirilebileceği ileri sürüldü.

Ta Nea gazetesinin haberinde, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Houpis'in Aralık 2025'te yaptığı açıklamada "uzun menzilde stratejik darbe niteliğinde önleyici saldırılar" düzenleme kabiliyetinden söz ettiği belirtildi.

Askeri analistlere ve kaynaklara dayandırılan varsayımsal senaryoya göre, Ege'de deniz yetki alanları veya araştırma faaliyetleri nedeniyle yaşanabilecek ciddi bir kriz sırasında Türkiye'nin askeri birliklerini harekete geçirmesi halinde Atina'nın bunu yakın ve kaçınılmaz saldırı hazırlığı olarak değerlendirebileceği öne sürüldü.

Senaryoda, Türkiye'nin çıkarma gemilerini yakıt ve savaş malzemesiyle hazırladığı, İHA filoları ile Bora ve Tayfun balistik füzelerini ileri üslerde en yüksek hazırlık seviyesine geçirdiği varsayıldı.

Senaryonun ilk aşamasında Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatının (EYP), müttefik ülkelerden sağlanan uydu verileriyle Türk kuvvetlerindeki hareketliliği tespit edeceği, Türk birliklerinin son operasyon emirlerini aldığının ve deniz piyadelerinin sevk edilmeye başlandığının belirlenmesi üzerine Yunanistan Ulusal Güvenlik Hükümet Konseyinin (KYSEA) acil toplanacağı belirtildi.

İstihbaratın yanlış veya eksik çıkması halinde ilk saldırıyı gerçekleştiren tarafın uluslararası alanda saldırgan olarak nitelendirilme ve diplomatik desteğini kaybetme riskinin bulunduğu kaydedildi.

İkinci aşamada ise Yunanistan'ın, elektronik harp sistemleriyle Türk radar ve haberleşme sistemlerini etkisiz hale getirmeye, Rafale ve F-16 Viper savaş uçaklarıyla Türkiye'de bulunan bazı hava üslerindeki pistleri hedef almaya ve Spike NLOS ile Exocet sistemleriyle Türk çıkarma unsurlarını limanlarda vurmaya çalışabileceği iddia edildi.

Türkiye'nin muhtemel karşılığının füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) olabileceği, bu aşamada Yunanistan'ın Patriot sistemleri ile yeni Kimon sınıfı fırkateynlerin SeaFire radarlarının devreye gireceği öne sürüldü.

Son aşamada, ilk 24 saatin ardından uluslararası toplumun ateşkes için devreye gireceği belirtildi.

ABD, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) taraflara ateşkes yönünde baskı yapacağının savunulduğu haberde, Yunanistan'ın bu aşamada müzakere masasına askeri açıdan avantajlı konumda oturacağı iddia edildi.

Kaynak: AA
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