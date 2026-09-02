Yunan istihbaratı EYP'de kritik isimler Predator ile hedef alındı - Son Dakika
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Yunan istihbaratı EYP'de kritik isimler Predator ile hedef alındı

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Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) mensuplarının Predator casus yazılımıyla hedef alındığı ortaya çıktı. Hedefler arasında savcı Vasiliki Vlahu, müdür yardımcısı ve güvenlik direktörü gibi üst düzey isimler yer alıyor.

Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatının (EYP) bazı üst düzey mensuplarının yasa dışı casus yazılım Predator ile hedef alınmasının, teşkilatın iç ve operasyonel güvenliğinde ciddi açık oluşturduğu ileri sürüldü.

Predator casus yazılımıyla takip edilen kişilerin avukatı Zaharias Kesses, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, EYP'de görev yapan bazı kritik isimlerin Predator ile hedef alındığını ve hedeflere gönderilen mesajlarda teşkilatın kamuya açık olmayan iç bilgilerine yer verildiğini belirtti.

Kesses, EYP'yi denetleyen savcı Vasiliki Vlahu'nun yanı sıra teşkilatın müdür yardımcısı, güvenlik direktörü, Patra'daki karşı istihbarat birimi sorumlusu, Gümülcine-İskeçe biriminin eski yöneticisi ve Siber Uzay Müdürlüğünde görevli bir personelin de hedefler arasında bulunduğunu aktardı.

Hedeflere Predator'ın yüklenmesi veya cihazlardaki etkinliğinin sürdürülmesi amacıyla onlarca mesaj gönderildiğini ifade eden Kesses, mesajların içeriği ve zamanlamasının EYP'nin personel yapısı, iç işleyişi ve operasyonel faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olunduğuna işaret ettiğini savundu.

Bu durumun, teşkilatın iç ve operasyonel güvenliğinde ciddi açık oluşturduğunu kaydeden Kesses, paylaştığı örneklerde, EYP yöneticilerinin kurum içindeki görev değişiklikleri, bazı personelin kullandığı telefon hatları, kurum içi idari meseleler ve operasyonel nitelikteki bilgilerin hedef kişilere gönderilen mesajlarda kullanıldığını belirtti.

Kesses, Mart 2021'de gönderilen bir mesajda EYP Başkanı'nın teşkilat binasındaki kişisel alanının yerleşimine ilişkin kamuya açık olmayan ayrıntıların yer aldığını, başka bir mesajdan ise Patra'daki karşı istihbarat biriminde kısa süre önce yapılan bir görevlendirmenin bilindiğinin anlaşıldığını ifade etti.

Aynı dönemde EYP'ye yeni ulaşmış bir ihbarın hedef kişiyi kandırmak amacıyla kullanıldığını aktaran Kesses, bunun teşkilatın içinden "gerçek zamanlı bilgi toplandığı" ihtimalini ortaya çıkardığının altını çizdi.

Kesses, mesajlardan birinde Türk istihbarat servisleriyle ilgili bir konuya da atıfta bulunulduğunu belirtti.

Kesses, söz konusu bulguların EYP'nin iç ve operasyonel işleyişine ilişkin kritik bilgilere sistematik erişim sağlandığını gösterdiğini, hedef alınan cihazlardan hangi verilerin elde edildiğinin, bunların gizlilik derecelerinin ve bilgilerin halen üçüncü kişilerin elinde bulunup bulunmadığının bugüne kadar tam olarak araştırılmadığını kaydetti.

Kesses, yaşananları "casusluk amaçlı sızma" olarak nitelendirerek, olayın ulusal güvenliği açığa çıkardığını ve kapsamlı şekilde soruşturulmasının kurumsal bir yükümlülük olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Yunanistan, Güncel, Eyp, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunan istihbaratı EYP'de kritik isimler Predator ile hedef alındı - Son Dakika

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